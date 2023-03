Premijer Andrej Plenković jučer je najavio novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji bi trebao stupiti na snagu s 1. travnja. "Znamo da će novi paket mjera biti usvojen u ožujku, a stupit će na snagu 1. travnja. Svi resori su angažirani. Ići ćemo u korist i građana i gospodarstva", rekao je Plenković nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Izjava premijera Plenkovića jako je zanimljiva, s obzirom na to da je ministar financija Marko Primorac bio puno rezerviran i po tom pitanju nedavno u svojoj izjavi.

"U ovakve rasprave više bi trebalo uključivati one koji formiraju te cijene. Često su kada dođe do nekakvih poremećaja oči uprte u Vladu, u državu. I to je jasno kada postoje problemi na tržištu, odnosno kada je tržište neučinkovito u alokaciji određenih resursa. Dobro je da država intervenira. Međutim, čini mi se da smo se pomalo i zaigrali u ovih nekoliko krugova intervencija i od covida, potresa, energetske krize i inflatornih pritisaka. Što god se dogodi traži se od Vlade da riješi sve probleme. Ono što mene osobno brine, kao osobu koja se prije svega bavi javnim financijama, je to što se mi praktički iz jedne socijalne države, socijalno-tržišnog gospodarstva pretvaramo sve više u skrbničku državu. To je sada otprilike, ako bilo kome što zasmeta, odmah se pita Vladu kako će ona to riješiti. I Vlada počinje brinuti sad već je li svima toplo, ugodno, imaju li tri obroka dnevno. Mislim da bi trebalo i druge dionike uključiti u ovu raspravu i inzistirati da i oni kažu što su u mogućnosti učiniti kako bi se određena situacija razriješila", rekao je Primorac.

Nema potrebe da se intervenira

Je li najava novih mjera dobra ideja? Ekonomski analitičar dr.sc. Petar Vušković u razgovoru za Net.hr ističe da to možda i nije baš najpametnija stvar jer, kako kaže, više nema potreba za državnim intervencionizmom. "Svaki put kada Vlada intervenira moramo znati da trošimo naš novac. Odatle i nešto rezerviraniji stav ministra financija. To se zove odgovornost", kaže Vušković.

"U protivnom, mogli bismo zaključiti da je upravo emisija državnih obveznica način prikupljanja novca za novi paket mjera. Ne želim to vjerovati, jer Vlada ne može više ništa napraviti u pogledu regulacija cijena od onog što se napravilo", dodao je.

"Nije mi jasno to prikupljanje novca u vremena zdravih financija i dobre likvidnosti državnih financija. Možda novo obilježje Ministarstva financija ili eksperiment koliko brzo možemo prikupiti novac uslijed pada ekonomske aktivnosti", rekao je Vušković.

Upitan na koje bi se mjere trebalo najviše orijentirati, ekonomski analitičar kaže da je najbolja mjera "natjerati distributere da ne dižu cijene". "U lancu opskrbe imaju ključnu ulogu. Njihov karakter je merkantilističko oportun. Njima odgovaraju uvjeti viših cijena jer to za njih znači više prihoda koje će proknjižiti. Čini se da pod svaku cijenu nastoje zadržati cijene. To je loše, pogotovo sada kada inflacija blago pada", rekao je Vušković za Net.hr.

Proračun to može istrpjeti

Dodaje da ako bi Vlada trebala nekome pomoći, neka to budu umirovljenici. "Najbolje je kroz mjere jednokratne pomoći, npr. energetske dodatke. Kada se pomogne umirovljeniku, pomaže se indirektno i njihovoj djeci, odnosno onima koju su radno aktivni na tržištu. Tako se pravedno alocira naš javni novac", rekao je.

Na pitanje može li uopće naš proračun izdržati još jedan paket mjera, Vušković kaže da može. "Samo preko državnih obveznica je za sada prikupljeno 700 milijuna eura. Nama je za novi paket potrebno do 100 milijuna eura", rekao je, dodajući da je naš proračun u puno boljoj poziciji nego za vrijeme pandemije.

"Sjetimo se samo problema s dobavom lijekova i njihovim plaćanjem. S Uskrsom dolazi početak turističke sezone, a s njom i bolje punjenje blagajne. Ove godine nam idu u prilog ove prirodne katastrofe u Turskoj. Vjerujem da će sezona biti bolja nego prošle godine", rekao je za Net.hr ekonomski analitičar dr. sc. Petar Vušković.