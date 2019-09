PISMO OGORČENOG NIJEMCA: ‘Nećemo doći u Hrvatsku, ne želimo da nas netko vara!’

Priču o tome kako ugostitelj Damir Hubar iz Rovinja ima jedan cjenik za domaće, a jedan za strane goste te da dva kapučina naplaćuje 76 kuna, prenijeli su i njemački mediji i naravno izavali revolt dijela svojih građana. Među njima je i Bernd Wegner iz Berlina koji se odlučio pismom obratiti Novom listu i reći da nakon pročitanog članka o dvostrukim cjenicima neće doći na ljetovanje u Hrvatsku. Ove godine ide u Grčku.

“Moja je obitelj ovog vikenda željela odlučiti kamo ćemo na ljetovanje. Imali smo dvije mogućnosti – Hrvatska ili Grčka. Ali zbog ovog članka odlučili smo se za Grčku jer ne želimo da nas netko vara. Za sve države unutar Europske unije vrijedi zakon koji kaže da je zabranjeno imati različite cijene za lokalce i strance”, piše Nijemac zahvalan što su mediji objavili informaciju o dvostrukim mjerilima.

‘Govorimo o kaznenom djelu’

Wegner pritom upozorava da je ono što naši ugostitelji rade kazneno djelo.

“To što se čini u Hrvatskoj je prijevara, dakle kazneno djelo. Ne želimo putovati u zemlje gdje imamo osjećaj da nas netko vara. Ne znamo vrijedi li ta praksa samo za restorane. Moguće da se to događa i na drugim mjestima. To ne znam, ali opreza radi ne putujemo u takve zemlje. U Grčkoj je to realno, to znam iz vlastitog iskustva jer smo već više puta tamo ljetovali, iako u Hrvatskoj dosad nikad nismo bili. Zbog toga smo i razmišljali kamo ćemo putovati”, piše taj Berlinčanin.

Hrvatska na razini Vijetnama

I sam je svjestan da se takve situacije događaju i u drugim odredištima u Europskoj uniji. “U Europskoj uniji takvu situaciju možete doživjeti npr. na Mallorci u Španjolskoj. Tamo za posjet nekoj znamenitosti imate dva cjenika – za Španjolce i za turiste. To je zabranjeno i njihova vlada poduzima nešto oko toga, ali premalo.

Taj smo problem imali potkraj 80-ih godina u Burmi, devedesetih u Kini i sada u Vijetnamu. U Južnoj Africi plaćaju se čak tri različite cijene ulaznice za nacionalne parkove. Ali to je nešto sasvim drugo, iako ljuti. Ali tu nije riječ o zemljama članicama Europske unije”, upozorava čitatelj i ističe da zna kako je dvostruki cjenik zabranjen i u Hrvatskoj.