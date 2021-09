Dok se u SDP-u pripremaju za sjednicu Kluba zastupnika SDP-a na kojoj će se glasovati o izbacivanju četvero članova, Nikše Vukasa, Rajka Ostojića, Marine Bilić Opačak i Zvane Brumnića, strankom su počela kolati pisma pojedinih članova upućena vodstvu stranke, predvođenom predsjednikom Peđom Grbinom.

Tako je prije okupljanja Kluba zastupnika, koje počinje danas u 17 sati, Grbinu pisao istaknutiji član stranke Davorko Vidović. Pismo je napisao uime 18 zastupnika koji su dali podršku četvorki koju Grbin želi izbaciti. Navodno su i oni u opasnosti da budu isključeni iz SDP-a, ako ne promijene svoje mišljenje.

Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić je, pak, pisao Klubu zastupnika, javlja N1. Što im je poručio, prenosimo u cijelosti.

"Nažalost sutra nisam u mogućnosti fizički sudjelovati na sjednici Kluba. Naime, prije 10 dana smo sazvali Gradsko vijeće, ne očekujući povijesne rasprave na Klubu SDP-a. Samu sjednicu Gradskog vijeća ne mogu odgoditi – to ne bi bilo korektno prema građanima i njihovim predstavnicima u GV-u. Jednako kao i vijećnici, izabran sam kako bismo rješavali probleme svojih građana, a u našem slučaju u Koprivnici, SDP već punih dva desetljeća neprekidno odgovorno obnaša vlast, vodeći računa o interesima svoga grada, svojih građana. Jednostavna formula kakvu bi naša stranka morala i trebala primijeniti u cijeloj zemlji, na svim razinama, samo onda ne bi imali toliko vremena za svađe.

Naša Koprivnica (kao i brojni drugi gradovi diljem zemlje) je dobar dokaz da SDP ima što ponuditi svojim građanima. Upravo zato je vrlo važno istaknuti kako naši sugrađani svakodnevno pitaju što se to događa u našem SDP-u, što to radimo od našega SDP-a. A komentare članstva bolje da niti ne spominjem.

'Nisam podržao Beru, niti Peđu'

Nemam namjeru nikome docirati, dijeliti bilo kakve lekcije o tome što jest ili što bi trebala biti moderna socijaldemokracija 21. stoljeća. Svi se sjećate da na unutarstranačkim izborima 2016. godine nisam podržao Beru, niti sam 2020. podržao Peđu. To mi donekle daje za pravo da kažem vrlo jasno i otvoreno: Ovo što svi skupa radimo nije dobro, nije prirodno. Nije dobro niti zbog nas, naše stranke, naših birača, ali niti zbog naše Hrvatske koja mora imati snažnu stožernu lijevu stranku. Sa svakim novim danom, svakim novim sukobom SDP to prestaje biti. Svi se utrkujemo u tome tko će dati veći doprinos u rasturanju stranke, našeg SDP-a i svođenje na malu, beznačajnu stranku koja je postala žrtvom osobnih animoziteta nekolicine ljudi u vrhu ili pri vrhu stranke.

Naše svađe idu na ruku jedino i isključivo našim političkim protivnicima, kako na ljevici tako i na desnici koja obnaša vlast na nacionalnoj razini. Stječe se dojam kao da se maksimalno trudimo da HDZ i Andrej Plenković ostanu na vlasti dok to oni budu htjeli. Naše svađe su poput srebrnog pladnja na kojem Plenković i HDZ samo ubiru vlast.

Dok se mi bavimo svađama, Andrej Plenković je danas bio u Koprivnici gdje je prezentirao Razvojni sporazum Sjevera s kojim će htjeli mi ili ne htjeli priznati, riješiti neke stvari koje muče Sjever desetljećima. Sjever koji je svih tih desetljeća glasao za lijevo-centrističke opcije. Samo prije par mjeseci smo u Koprivnici dobili u apsolutnim brojevima 20 posto glasova više nego prije četiri godine, a u Varaždinu smo dobili izbore (ako se ne varam imamo prvog SDP-ov gradonačelnik Varaždina ikad). Nažalost umjesto da nam je tema novi zalet na Sjeveru i odgovor na to što radi na Sjeveru Plenković, mi se bavimo svađama u Klubu. Ako želimo sačuvati ono što još imamo i graditi nešto novo, sadašnja dominantna paradigma svađe i kadroviranja na najvišoj razini mora biti zamijenjena suradnjom, razgovorom, ali i odgovornošću. Bolje bi bilo da se prepiremo na temu vizije moderne socijaldemokracije, prioriteta za državu i društvo u narednih tri godine (big 24 – godina velikih izbora), a ne na temu poslovnika i statuta.

Šalabahter demokracija i foteljaštvo

Šteta je što si pošteno ne pogledamo u oči i priznamo kud nas je dovela šalabahter demokracija proizašla iz jedan član jedan glas, u kakvo foteljaštvo se pretvorilo nešto što je trebao biti veliki demokratski iskorak pa možda stanemo na loptu i vidimo koji su to koraci koje možemo napraviti da preusmjerimo rijeku koja je za nas očito krenula krivo jer sami rušimo legitimitet i Kluba, i Glavnog odbora, i Predsjedništva i Predsjednika. Sva ta tijela, sviđalo se to nama ili ne su birali članovi, građani. Doduše ima dana kad nam nešto odgovara i sviđa se više, nekad manje, tako dugo dok jednom zauvijek ne izgubimo svi zajedno bilo kakav legitimitet. Tada se više nećemo zamarati s time tko je u kojem odboru ili tko je preko čijeg šalabahtera upao u predsjedništvo, ili tko je prijatelj s kime pa je zato u Saboru, ili koga Predsjednik tko god on bio voli ili ne voli. Nastavak ovakve politike podvojenosti i svađa svest će nas sve skupa u beznačajne igrače, koji će moći igrati samo u nekoj trećoj ligi, pa i u njoj biti nebitan faktor. Zato se probudimo svi skupa, stanimo. Pogledajmo naprijed i priznajmo si: Ovo sad nije dobar put za naš SDP.

I za kraj isprika zbog nemogućnosti sudjelovanja na sutrašnjoj sjednici Kluba s obzirom da bolestan nisam, a Gradsko vijeće u Gradu koji i dalje plebiscitom glasa za SDP, nije prihvatljiv prioritet. Bit ću s Vama u mislima u nadi da će rasprava biti razumna, i odgovorna, ne samo zbog SDP-a, nego i zbog građana koji od nas očekuju da budemo ovdje za njih i da dajemo odgovore na njihove probleme. Samo takav SDP ima smisla. Dajmo sve od sebe da zajedno krenemo od točke na kojoj smo se našli, to je potrebno cijeloj zemlji. I za kraj, ukoliko se moja isprika prihvati kao nekakav poluprioritet sa zadovoljstvom ću se uključiti na sjednicu ZOOM-a”, poručio je Jakšić.