U nizu priča s Jadrana o 'guljenju' turista, nedavno se pročula i jedna iz Splita o taksistu koji je američkom mornaru naplatio vožnju od trajektne luke do Trogira čak 900 eura. Ili, pak, ona o drugome taksisti koji je od splitske luke do Malla naplatio oko 217 eura. Novinar Slobodne Dalmacije piše o još jednom sličnom primjeru kojem je osobno svjedočio.

Dogodilo se to ovoga utorka oko 15 sati, kada je žega bila najveća. Novinar je ugledao pod svojim prozorom u Strožancu mladi bračni par s djecom. Nakon desetak minuta i dalje su bili tamo pa je izašao i pitao ih odakle su.

Vožnju od 26 kilometara naplatio 80 eura

Bili su Norvežani, iz Osla, došli su na desetodnevni odmor u Split. No, u tom kvartu nitko ne iznajmljuje apartmane pa je novinar zatražio od zbunjenih turista iz Norveške da mu pokažu adresu apartmana. Shvatio je tada da ih je taksist dovezao u Ulicu Nikole Tavelića umjesto u Ulicu Nikole Pavića, udaljenu oko dva kilometra, gdje su imali rezerviran smještaj.Taksist ih je, dakle, ostavio na krivoj adresi, po najvećoj vrućini s četiri velika kofera, a da nije provjerio je li ih uopće dovezao na pravu adresu.

No, ni to nije sve. Vožnju od aerodroma do krive adrese u 26 kilometara udaljenom Strožancu naplatio im je gotovo 80 eura! Samo za primjer, ista vožnja od zračne luke Split do ulice Nikole Tavelića u Strožancu košta tridesetak eura preko Ubera ili Bolta, a regularnim taksijem od aerodroma do Omiša, koji je još 21 kilometar dalje od Strožanca - 79 eura.

'Jedini lijek je potpuna liberalizacija'

Nedavno je, gostujući u jednoj emisiji HRT-a, profesor Paško Burnać s Ekonomskog fakulteta u Splitu splitske taksiste nazvao 'Piratima s Resnika'.

''Meni je još uvijek neobično da u 2023. godini postoje nekakve takve zaštićene skupine kojima vi ne možete stati na kraj, nazovimo ih ovom prilikom - pirati s Resnika. S obzirom da se tu radi dominantno o liniji zračna luka Resnik - Split. Neki još uvijek misle da se od par mjeseci rada u turizmu, taksiranja u sezoni, može živjeti cijelu godinu. Međutim s liberalizacijom je to vrijeme prošlo. Jedini lijek s tim u vezi je liberalizacija. Podsjetit ću na potpuni ekonomski nonsens od prije Ubera i Bolta, u kojem je broj taksista bio reguliran zakonski. Imali smo točno određen broj koncesija. To je bilo suludo. Zašto bi postojalo 50 taksija u Splitu, ako postoji potražnja za 51'', kazao je u toj emisiji prof. Burnać.

A ona četveročlana obitelj iz Norveške na koncu se Boltom, koji im je naručiio novinar Slobodne Dalmacije, odvezla do prave adrese za samo četiri eura.

