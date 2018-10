PILOT-PROJEKT ZAGREBAČKE TVRTKE ODUŠEVIO I RADNIKE: ‘Volimo svoj posao, ali ako nam se život pretvori samo u rad, naša motivacija pada’

Hrvatsku javnost iznenadila je vijest o tome kako se u zagrebačkoj tvrtki planira uvesti radni tjedan koji bi trajao četiri dana

Zagrebačka poduzetnica i direktorica konzultantske tvrtke Logičke matrice, Renate Šeperić Petak odlučila je krenuti u eksperiment skraćivanja radnog tjedna za svoje zaposlenike. Četveroradni tjedan isproban je diljem svijeta, gdje su istraživanja potvrdila da je četverodnevno radno vrijeme dovelo do boljih rezultata, ali i do većeg zadovoljstva radnika.

Skraćivanje radnog tjedna

Naime, odlučilili su krenuti u eksperiment skraćivanja radnog tjedna za svojih devet zaposlenika.

Pilot-projekt u kojem će se djelatnici tvrtke Logička matrica d.o.o. rotirati na tjednoj bazi, tako da će svaki tjedan drugi djelatnik biti slobodan tri dana, započeo je prošlog tjedna, a prvi koji je uživao u produljenom vikendu bio je konzultant za poslovno savjetovanje Florijan Bašić, piše Aljezeera.

Sve poslovne obveze

Bašić je izjavio kako je u četiri dana izvršio sve poslovne obveze pa petak, subotu i nedjelju odmarao, što je, kaže, vrlo motivirajuće.

“Ako ljudi imaju vremena za sebe, bit će odmorniji, motiviraniji za rad jer ako se život čovjeka pretvori samo u rad, tada njegova motivacija pada. Mi volimo svoj posao, volimo to što radimo, ali vrijeme za sebe je zapravo neprocjenjivo. Pa tako u ove dane kada radimo, radimo izuzetno efikasno, brzo i odgovorno”, kaže Bašić.

Eksperiment od šest mjeseci

Voditelj razvoja u Logičkim matricama Krešimir Perović kaže ukoliko se nakon šest mjeseci utvrdi da ovakva organizacija radnog vremena funkcionira tada bi prešli na princip po kojem bi svi djelatnici svaki tjedan radili samo četiri dana. Istaknuo je kako su do sada bili fleksibilni u organizaciji posla i imali klizno radno vrijeme.

Prvo su konzultirali s HUP-om da vide je li sve po zakonu, nakon čega su imali sastanak sa zaposlenicima i složili su se s idejom radnog tjedna od četiri dana.

“To smo napravili na način tako da smo povećali satnicu s osam na deset sati da imamo puno radno vrijeme u skladu sa Zakonom o radu, to je 40 sati tjedno. U pilot fazi smo se dogovorili da ćemo raditi svaki tjedan drugi, pa nakon pola godine bi vidjeli kakvi su rezultati, je li to onako kao što smo mislili, jesu li ljudi zadovoljni. Ako se pokaže da je to bilo dobro iskustvo, onda bi išli na trajno radno vrijeme na taj način”, izjavio je Perović, piše Aljezeera.

Cilj je da posao bude kvalitetno obavljen

Renata Šeperić Petak, vlasnica tvrtke izjavila je u medijima da e-mailove šalje tako da budu isporučeni u osam sati ujutro, a ne navečer, kako bi zaposlenici neometano provodili slobodno vrijeme.

“To su sve neke sitnice koje puno znače, da ljudi nemaju osjećaj da su pod presingom i da ih netko van radnog vremena uznemirava s poslom. Imamo klizno radno vrijeme, kad netko treba otići dok doktora, obaviti za vrijeme posla, to se ne uračunava u nekakav godišnji ili bilo što. Nama je bitan sadržaj, a ne forma – da se odradi posao na vrijeme i kvalitetno, a sad da li će to biti na ovaj ili onaj način, stvarno nije bitno”, zaključuje Perović, piše Aljezeera.