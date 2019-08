PILOT KOJI JE SLETIO SPORTSKIM AVIONOM NA AUTOCESTU: ‘Motor je potpuno otkazao, tražio sam rupe između vozila’

Pilot sportskog zrakoplova koji je danas zbog kvara sletio na autocestu kaže da se motor zrakoplova nakon 55 minuta leta počeo čudno ponašati te je potom potpuno otkazao

Jutros je zbog sportski zrakoplov zbog kvara prinudno sletio na autocestu A6 Zagreb-Rijeka, između odmorišta i čvora Ravna Gora. Pilot Cessne 150, Teodor Goričanec, otkrio je nakon očevida novinarima kako je kao instruktor s učenicom poletio iz Zagreba te da se nakon 55 minuta leta prema Grobniku motor počeo čudno ponašati. “Trokirao je” i vrlo brzo potpuno otkazao, piše Jutarnji list.

Teška odluka

Ovaj iskusni pilot i dugogodišnji instruktor morao je brzo razmišljati. Prvo je želio sletjeti na obližnu poljanu, ali se predomislio jer nije bio siguran kakav je teren i hoće li moći sigurno sletjeti. Zbog toga se ipak odlučio za sletanje na autocestu, iako je, priznaje, teško donio tu odluku.

“Bila je to jako teška odluka s obzirom na to da je promet na autocesti danas bio jako, jako gust. Pokušavao sam u svakom slučaju mirno i staloženo odletjeti taj let, pokušavajući naći neke rupe između vozila koja su se kretala autoputom i nekako smo ipak uspjeli. Zamišljeni prvi prilaz nije mi uspio kako je trebao, morao sam se nekako spustiti između prometnih znakova, prije ovog signalnog semafora. Imao sam plan ići i s druge strane, ali tamo su bile žice dalekovoda o koje bih zapeo”, ispričao je Goričanec te dodao kako je sretan što pri slijetanju nitko nije ozlijeđen.