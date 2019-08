PILOT KOJI JE SLETIO NA AUTOCESTU, OVAJ PUT PRISILNO SLETIO U VOJARNU U UDBINI: ‘Mora da je nešto u zraku’

Samo dva tjedna nakon što je prisilno sletio na autocestu prema Rijeci, pilot Teodor Goričanec morao je prisilno sjetjeti na pistu u vojarni u Udbini

Nakon što je pilot Teodor Goričanec prije dva tjedna prisilno morao sletjeti Cessnom na autocestu prema Rijeci, ponovno mu se dogodila nezgoda dok je upravljao avionom prema Sinju, no srećom sve je dobro prošlo. Naime, Goričanec je procijenio da do Sinja ne može stići te je sletio na pistu u vojarni “Josip Jović” u Udbini, pišu Vijesti.hr.

Tako je Goričanec umjesto na sinjskom aeromitingu, noć i današnji dan proveo u Udbini. “Mora da je nešto u zraku da mi se u mjesec moram dva puta prisilno sletjeti. Problemi su bili meteorološke prirode pa sam morao sletjeti na vojni aerodrom u Udbinu. Nije ništa strašno, sve je u redu, bio sam sa kolegom. Jedino mi je žao što nismo stigli na aeromiting u Sinj”, rekao je Goričanec za 24sata.

Kvar na indikatoru

“Zbog kvara na indikatoru goriva civilna letjelica prisilno je sletjela u vojarnu ‘Josip Jović’ u Udbini. Vojna i civilna policija obavile su očevid kako bi se utvrdile okolnosti događaja. Utvrđeno je kako je letjelica osigurana. S obzirom da nema instrumente za noćno letenje nije mogla poletjeti sinoć te je zadržana na prostoru vojarne”, priopćeno je iz Ministarstva obrane, pišu Vijesti.hr.

Nije riječ o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi, a sve je prijavljeno Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Jutro nakon nesreće pilot je pokušao poletjeti iz Udbine, no zbog vremenskih uvjeta ipak nije mogao. Motorna letjelica Falke SS 25 C je do večeri bila na pisti vojarne kada je po nju došla vučna služba.