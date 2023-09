Ministar rada Marin Piletić ocijenio je u četvrtak, nakon sastanka sa sindikatima javnih i državnih službi o povećanju osnovice plaća za 238.000 službenika i visini uskrsnice za iduću godinu, da je sindikalni zahtjev za 15-postotnim povećanjem plaća nerealan. Najavio je da će Vlada iznijeti svoju ponudu 9. listopada na sastanku sa sindikatima javnih službi, a 12. listopada s predstavnicima državnih službi, naglasivši pritom da ta ponuda neće biti podcjenjivačka. Cilj je da pregovori budu što kraći jer se nema puno vremena, rekao je Piletić nakon sastanka.

Zahtjev sindikata javnih službi za 15-postotnim povećanjem osnovice plaća ocijenio je nerealnim, jer je dosadašnja referentna točka u pregovorima bila inflacija a sada to treba biti rast minimalne plaće za iduću godinu. Vlada će, napominje, povećati plaće i kroz poreznu reformu. Zakona o plaćama stupa na snagu ove godine a paralelno se donose uredbe o rastu koeficijenata za obračun plaće, koje će se financijski odraziti na plaće državnih i javnih službenika, rekao je Piletić.

Potvrdio je da će proračunski suficit biti usmjeren u povećanje plaća i podizanje životnog standarda građana te očuvanje kupovne moći, kao i održavanje razine investicija kako se ne bi smanjivale dostignute stope rasta. Piletić je rekao da su za ove vlade plaće u tim službama povećane 20,1 posto što će biti osnovica za buduće povećanje plaća.

Predsjednik Sindikata policije Dubravko Jagić izjavio je kako je današnji sastanak bio pripremni te da sindikati očekuju Vladinu ponudu oko koje će moći pregovarati. Smatra i da u pregovorima ne treba imati nerealna očekivanja.

Sustav brine o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Piletić je rekao i kako sustav brine o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kako šestogodišnja djevojčica po koju nitko nije došao u vrtić ima osiguran smještaj i imat će najkvalitetniji tretman koji joj ustanova može pružiti.

Novinari su ga upitali je li slučaj djevojčice s poremećajima iz spektra autizma za koju se tražio privremeni smještaj u više ustanova poraz sustava.

"Ne mogu govoriti o porazu, jer upravo ovaj sustav brine o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi", rekao je Piletić. Dodao je kako je obitelj skrbila za dijete sve do 25. rujna, a u trenutku kada obitelj to više nije mogla, ne ulazeći u razlog zbog kojeg ne može brinuti o djetetu, skrb je preuzela država. I to će činiti tako i u budućnosti, poručio je ministar.

Djevojčici osiguran smještaj

"Bilo koje izdvajanje djeteta iz obitelji je priča koja, naravno, ne može proći bez emotivnog komentara. To su uvijek teške situacije, a država nastupa onda kad obitelj ne može osigurati kvalitetnu skrb za odgoj i obrazovanje djece", rekao je.

Piletić je naveo kako djevojčica ima osiguran smještaj u Domu Slave Raškaj te da će joj stručne službe, kao i svoj ostaloj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pružiti najkvalitetniji tretman koji joj ta ustanova za djecu može pružiti. Ministar je također naveo kako ustanovama financiraju usluge organiziranog stanovanja kako bi proširili svoje kapacitete i kako ovakvih slučajeva u budućnosti ne bi bilo.

Upitan je li upoznat s novim slučajem iz Istre gdje je majka ostavila troje djece u hladnoj i poplavljenoj kući i otišla na put, Piletić je rekao kako je tek dobio početnu informaciju, ali ne i detalje slučaja pa ne može komentirati dok ne dobije podatke od Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Na pitanje koliko djece čeka na smještaj u dom, rekao je kako trenutno nemaju taj podatak, ali da rješavaju sve žurne slučajeve te da je u ovih zadnjih tjedan dana desetero djece imalo uvjete za smještaj i toj su djeci osigurali smještaj u domovima.

Demantirao je navode da se neka djeca izmjeste iz obitelji, a da se onda zbog nedostatka smještaja vraćaju u obitelj koja nije bila adekvatna.

"Ne, ne može se vratiti u obitelj bez stručne procjene da obitelj, s obzirom na tretmane Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nije prigodna da se dijete vrati u obitelj. To je praksa, to su standardi koje smo stvorili, dogodi li se takav slučaj, to je sasvim sigurno anomalija, a ne praksa koju naši stručni djelatnici provode", rekao je Piletić.

