Europarlamentarni zastupnik Tonino Picula gostovao je na N1 gdje je komentirao političke aktualnosti, ali i pobjedu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

"Kiša nije zaustavila tisuće ljudi da proslave pobjedu Hrvatske", kaže Picula i dodaje da misli kako je nogomet iznimno popularan jer odlično imitira život. "Mislim da je jučerašnja pobjeda Hrvatske nad Brazilom pravi razlog zašto je nogomet sport broj jedan u svijetu, upravo zato što nalikuje na život sa svim mogućim obratima", smatra Picula.

Picula dodaje i da nogomet budi i osjećaj zajedništva, kolektivnog uspjeha i daje izrazitu doza ponosa. "I ne samo to, nogomet je izuzetna promocija zemlje", kaže Picula.

'Bilo bi fer pogledati u retrovizor'

"Sigurno je ovo godina koja će ostati u pamćenju po nizu dobrih stvari za Hrvatsku, iskoraka koji su nas bolje pozicionirali u svijetu i regiji. Međutim uvijek se radi o lancu događaja. Uvijek je netko počeo sve te procese i puno je osoba pomoglo da se ti procesi započnu i završe", kaže Picula i podsjeća da je hravtski put u EU započeo u Ateni kad je ondašnja vlada predala zahtjev za članstvo 2003. godine.

Picula napominje da je put u Europu počeo proije 20 godina i da bi bilo fer pogledati u retrovizor i podsjetiti se kad je sve to krenulo i svima čestitati koji su doprinijeli tome.

Nije to neki novi HDZ nego PR

"HDZ je skon tome da sebi pripiše da je stvorio nebo, zemlju, galaksiju, Hrvatsku i preuzme zasluge za sve što se događalo. NIje tako. Naravno treba čestitati onima iz HDZ-a koji su uspješno moderirali neke procese, međutim da su oni sami zaslužni za to jednostavno nije točno. Na kraju krajeva kolege iz HDZ-a uporno odbijaju neke karakteristike, pa i presude koje se vezuju za tu stranku, i smatraju da oni s tim nemaju nikakve veze, da je to neki novi HDZ s kojim oni nemaju nikakve veze", kaže Picula i dodaje da je to više PR nego stvarno stanje te da je put Hrvatske prema članstvu u Schengenu počeo 2015. godine. "Naravno to ne umanjuje važnost ove vlade koja je sad u Banskim dvorima, a koji su proces završili", dodaje.

Podsjetio je što ulazak Hrvatske u Schengen znači za građane, privedu i da će ukidanje graničnim prijelaza sigurno smanjiti određene troškove.

"Schengen je jedna velika stečevina Europske unije i biti u njoj znači uistinu do kraja iskoristiti sve mogućnosti zone slobodnog kretanja ljudi, ideja, roba, usluga", kaže Picula.

Ukrajina pobjeđuje

Komentirao je i rat u Ukrajini. "Ukrajina pobjeđuje u ovom ratu. Vojni moment na strani ukrajinskog vojnika donosi prevagu puno više nego količina naoružanja”, smatra Picula.

"Svjestan da gubi rat, ruski diktator se odlučio na uništenje energetske infrastrukture. Od listopada izvedeno je više od 17 tisuća zračnih napada je izvedeno na te objekte i ovog trenutka 6 milijuna Ukrajinaca nema nikakvu energiju", rekao je Picula.

Dodao je da isključenje električne mreže može dovesti i do drugih problema poput smrzavanja vodovodnih cijevi. "One bi onda u uvjetima oštrije zime mogle i popucati a to bi moglo izazavati ozbiljan prekid opskrbe vodom", rekao je.