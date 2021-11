Iako je pitanje trenutka kad će omikron soj koronavirusa biti službeno zabilježen i u Hrvatskoj, riječki epidemiolozi su optimistični oko smirivanja četvrtog vala epidemije. Glavni županijski epidemiolog Dobrica Rončević tvrdi da sve više faktora ukazuje na to da je četvrti valu Primorsko-goranskoj županiji dostigao svoj vrhunac.

"Već više dana, tjedan do dva, pada broj novih slučajeva. To bi moglo upućivati, ako na ovaj trend gledamo optimistično, da smo došli do vrhunca epidemije. Također, najvažnija posljedica epidemije, smrtni ishodi i hospitalizacije, su u stagnaciji. Broj hospitaliziranih u zadnje vrijeme ne raste i stagnira na brojci od oko 150 hospitaliziranih", rekao je Rončević za Novi list.

Podnošljiva situacija

Istaknuo je kako je situacija u bolničkom sustavu podnošljiva, iako su u KBC-u Rijeka reducirali dio medicinskih programa.

"Svi se nadamo da ćemo ovaj trend izgurati do kraja jer se generalno smanjuje broj ljudi koji nisu imuni s obzirom na to da je dosta ljudi cijepljeno, a dosta ih je i preboljelo virus. Trend tjednog rasta hospitalizacija u listopadu bio je za oko 25 posto. Na tjednoj bazi na kraju studenoga broj hospitaliziranih porastao je za oko 10 posto, a sad je taj postotak čak i manji. Što se tiče cijepljenja odraslog stanovništva, u PGŽ-u je prvom dozom cijepljeno oko 65 posto, dvjema dozama oko 63 posto, a booster dozom oko 5,6 posto stanovništva", potvrdio je Rončević.

Treća doza je bitna

Epidemiolog naglašava važnost cijepljenja trećom dozom, pogotovo u svjetlu novih istraživanja koja sugeriraju da kod starijih osoba i kroničnih bolesnika imunitet drastično padne nakon cijepljenja dvjema dozama.

"Visoko je preporučljivo da se svi kojima je prošlo više od šest mjeseci cijepe što prije trećom dozom, a pritom se sve to odvija u svjetlu nove varijante, omikron virusa, za kojeg još ne znamo kakav će biti što se tiče kliničke slike, no ono što je poznato jest da ima potencijal širenja, da se već proširio u Europi te očekujemo brzo i prve slučajeve u Hrvatskoj", upozorio je Rončević.