PFIZER JE ZAPOČEO TESTIRANJE CJEPIVA NA TRUDNICAMA: AstraZeneca javlja da su nuspojave na njihovo cjepivo očekivane

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 365 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2291

U Hrvatskoj je 829 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 74

Preminule su 24 osobe

Do jučer je ukupno zabilježeno 238.866 zaraženih osoba, od kojih je preminulo 5.399

U Hrvatskoj se do jučer oporavilo 231.176 osoba, od toga 269 u posljednja 24 sata

Na Institutu Ruđer Bošković identificirali prisutnost mutacije brazilskog soja u Hrvatskoj

Slovačka stranka koči plan za kupnju ruskog cjepiva bez registracije u EU

Jučer – Slovačka je odustala od plana da pregovora s Rusijom o kupnji cjepiva Sputnjik V, nakon što je mlađi koalicijski partner stavio veto na kupnju proizvoda koji nije registrirala Europska agencija za lijekove, rekao je u četvrtak premijer Igor Matovič. Matovič zagovarao kupnju tog cjepiva za koje je ovaj tjedan rekao da je izvrsno te da ima veliku učinkovitost.

No, na konferenciji za novinare njegov mlađi koalicijski partner, stranka Za Ludi (Za narod), odbila je rezoluciju koja predlaže dopuštanje uporabe cjepiva na temelju nacionalnih, a ne europskih odobrenja. TA3 televizija objavila je da je čelnica stranke Veronika Remišová rekla kako inzistira na poštivanju pravila koja zahtijevaju odobrenje EMA-e i da bi se Sputnjik V mogao početi koristiti kad otkloni tu prepreku.

Rusija do sada nije zatražila registraciju cjepiva od EMA-e, objavila je agencija prošlog tjedna. Međutim, cjepivo je već registrirano u gotovo 30 zemalja.

Pfizer i BioNTech testiraju cjepivo na trudnicama

Jučer – Pfizer i BioNTech započeli su međunarodno istraživanje s 4.000 dobrovoljaca kako bi procijenili sigurnost i učinkovitost svog cjepiva Covid-19 u zdravih trudnica, priopćile su tvrtke.

Trudnice su u većem riziku od razvoja ozbiljnog COVID-19, a mnogi su službenici javnog zdravstva preporučili da neke žene u visoko rizičnim profesijama uzimaju cjepiva protiv koronavirusa čak i bez dokaza da su za njih sigurne, izvještava Reuters.

Prošli su tjedan američki nacionalni instituti za zdravlje pozvali na veće uključivanje trudnica i dojilja u istraživanje cjepiva Covid-19. Bioetičari, stručnjaci za cjepiva i majčino zdravlje godinama su tvrdili da bi trudnice trebale biti rano uključene u ispitivanja pandemijskih cjepiva, tako da ne bi trebale čekati dugo nakon što se pojavi uspješno.

Ipak, trudnice su isključene iz velikih američkih ispitivanja koja su korištena za dobivanje odobrenja za hitnu uporabu cjepiva Covid-19. Trudnice u Sjedinjenim Državama već su dobile prve doze, rekle su tvrtke.

AstraZeneca: Nuspojave cjepiva su očekivane

Jučer – Britansko-švedska multinacionalna farmaceutska kompanija AstraZeneca objavila je u četvrtak da joj nisu poznate bilo kakve teške ili neočekivane nuspojave njezina cjepiva protiv koronavirusa, ističući svoje stroge standarde kvalitete i činjenicu da se cjepivo koristi u 50 zemalja.

U Njemačkoj su prijave nuspojava i zabrinutost u vezi učinkovitosti doveli do toga da neki ljudi odbijaju AstraZenecino cjepivo. Žalili su se na teške reakcije, a u nekim slučajevima su uzimali i bolovanje.

To je dovelo do otpora prema cijepljenju tim cjepivom i do otkazivanja već dogovorenih termina za cijepljenje. “Reakcije su zasad očekivane i u skladu s podacima iz naših kliničkih ispitivanja”, rekao je glasnogovornik AstraZenece.

Simptomi uključuju privremenu bol i osjetljivost na mjestu uboda, slabu do umjerenu glavobolju, umor, groznicu, povišenu temperaturu, slabost i bol u mišićima. Većina simptoma pojavljuje se dan nakon cijepljenja i vrlo vjerojatno će se ponoviti nakon druge doze, rekao je glasnogovornik.

“Nije prijavljen nijedan teški slučaj nuspojava povezan s cjepivom AstraZenece,” istaknuo je dodajući da kompanija budno prati razvoj situacije.

Oglasio se i njemački regulator cjepiva koji je priopćio da je cjepivo AstraZenece “visoko učinkovito” te da su reakcije na njega kratkotrajne.