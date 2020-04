PEZELJ IZ SAVEZA SINDIKATA: ‘Nevjerojatno je kako neki poslodavci zlorabe potpore za radnike. A i HZZ je problem…’

‘Problem je i u HZZ-u jer njihovi savjetnici premalo znaju o području radnih odnosa i onda ne daju dovoljno dobre informacije koje trebaju dati poslodavcu’, kaže Pezelj

Ana Miličević Pezelj iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske gostovala je u Newsroomu televizije N1, gdje je upozorila da pojedini poslodavci zlorabe potpore države za radnike. Kazala je kako naknadu dijele između sebe i radnika, radniku isplaćuju manju plaću nego što bi trebali te da ne obračunavaju plaću.

Tvrdi i kako su odluke o skraćivanju ili produžavanju radnog vremena isključivo odluke Stožera i da nemaju smisla jer ne mijenjaju ništa oko sigurnosnih uvjeta nego su se sindikati trebali dogovoriti s poslodavcima oko radnog vremena.

“U ogromnom postotku tvrke prevaljuju teret krize na radnike, puno poslodavaca se ne snalazi i koristi ovu situaciju na način na koji ne bi trebali. Jedan dio ne razumije primjerice da mora obračunati plaću koju mora isplatiti radniku da se vidi koji je dio isplatio radniku, a kojeg će dijela biti oslobođen. Obračun plaće je obveza poslodavca.”

‘Gasimo vatru gdje možemo’

“Tržište rada pokazuje sve svoje slabosti i pokazuje sa kao vrlo potkapacitirano u svim dijelovima državne uprave. Razina neznanja je proširena. Sustav Zavoda za zapošljavanje je opterećen ovih dana, ljudi puno rade, ali priprema za provedbu bilo koje politke i mjere je trebala bit sastavni dio odluke Vlade u trenutku provođenja mjere. Gasimo vatru gdje god možemo jer od stvari koje su nama prezentirane da će biti poštovane u mjeri nisu poštovane”, upozorila je Miličević Pezelj.

“Rečeno je da je prvi uvjet za dobiti potporu neotpuštanje radnika, drugi da se radnik mora zadržati dulje od tri mjeseca koliko mjera traje i treći je isplata pune plaće radnicima koji rade. Oni poslodavci koji rade su trebali primiti samo potporu države i isplatiti pune plaće svoijm radnicima, a u praksi to nije tako. To je naprosto nevjerojatno na koji način poslodavci dijele naknadu između sebe i radnika, svode plaću samo na visinu naknade, to nije bio niti smisao mjere.

Vlasnici ili članovi uprava nisu predviđeni za naknadu, a imaju pravo za radnika pa kaže pola meni pola tebi, ili kažu isplatit ću ti pola od 3250 kuna, a pola ću ostaviti za doprinose.”

Kaže da je i HZZ problem

“Problem je i u HZZ-u jer njihovi savjetnici premalo znaju o području radnih odnosa i onda ne daju dovoljno dobre informacije koje trebaju dati poslodavcu. Nama u masi stvari koje Vlada donese kao mjere nedostaju provedbene upute”, dodala je.

Kaže kako su sindikati od Vlade još u ožujku tražili detaljnu dnevnu analizu priljeva nezaposlenosti i da HZZ radi detaljnu analizu o kojem je broju radnika riječ te da se broj radnika strukturira prema sektorima, veličini poslodavca i s kojim su oblikom ugovora o radu radili.

Tražili su i popis poslodavaca koijma je HZZ odobrio potporu. “Vlada nije osigurala nadzor što se događa s tom potporom koja je usmjernena prema očuvanju radnih mjesta. Ne možemo dobiti informaciju je li poslodavac dobio potporur i što radi s njom.”

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.