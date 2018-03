PETROV U VELIKOM INTERVJUU POKUŠAO ‘RAZOTKRITI’ PRAVE NAMJERE HDZ-a? ‘Žele ispreskakati javnost i uvesti diktaturu’

Božo Petrov završio je s poslom u glavnoj fotelji Hrvatskog sabora nakon što je glasovima zastupnika smijenjen s te pozicije. Raspala se još jedna koalicija HDZ-a i Mosta i nova suradnja gotovo je nemoguća. Premijer Andrej Plenković i HDZ-ovci takav razvoj događaja vide kao svoju veliku pobjedu, dok je Petrov tek izrazio zadovoljstvo zbog ‘sačuvanog obraza’.

Petrov kaže da ne žali što je pokrenuo inicijativu za izglasavanje nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću, koja je i dovela do toga da Most izleti iz Vlade, a on iz prve fotelje Hrvatskog sabora.

‘Prekjučer smo po tko zna koji put dokazali kako obraz stvarno nema cijenu. Žalio bih da sam ikako drukčije postupio. Ovako mogu pogledati svojoj djeci u oči. Ono što se ovih dana događalo u Hrvatskom saboru zauvijek će ostati zapamćeno. Institucija koja bi trebala čuvati svoj dignitet, predstavljati volju naroda i biti moralni kompas, prekjučerašnjim glasovanjem postala je cirkus. Imali smo prilike gledati zaštitu kriminala u Agrokoru u Hrvatskom saboru’, rekao je Petrov u intervjuu za Večernji list.

‘HDZ želi provesti diktaturu’

Šef Mosta tvrdi kako HDZ pokušava provesti svojevrsnu diktaturu. Na navode da je u fotelji sjedio dok na to nije imao pravo, Petrov je kazao:



‘Ja sam poštovao Ustav Republike Hrvatske i čuvao dignitet Hrvatskog sabora. Doslovce su htjeli kao na placu ispreskakati hrvatsku javnost i provesti svojevrsnu diktaturu. To nije njihova privatna tvrtka, nego institucija u kojoj je na prvom mjestu hrvatski građanin. Do zadnje sekunde, do svoje ostavke, držao sam se Ustava’, rezolutan je Petrov.

Komentirao je činjenicu da je Željko Reiner odmah uskočio na njegovo mjesto.

‘Nisu poštivali propise’

‘To nije u skladu s propisom. I to zato što predsjednika Sabora u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik iz parlamentarne većine, a budući da mi parlamentarnu većinu nemamo, a to pogotovo nije ona koja je birala i te potpredsjednike. Dao sam ostavku jer previše volim svoju domovinu da bih na bilo koji način sudjelovao u uzurpaciji vlasti i cirkusu koji su odlučili provoditi hadezeovci na čelu s Plenkovićem’, kazao je Petrov.

Druga Vlada koju je Most složio s HDZ-om propala je. Na pitanje smatra li to osobnim neuspjehom, Petrov je rekao:

‘Oba puta Vladu je rušio HDZ. Prvo su rušili premijera, a sada su išli zaštititi jednog ministra za kojega cijela javnost smatra da treba otići, i to nauštrb Vlade. Ne prežu ni pred čim, pitajte čelnike HDZ-a smatraju li ovo svojim neuspjehom! Moj je obraz čist, savjest mirna, a ne mogu vam ni reći koliko sam ponosan na kolege ministre i zastupnike. I drugi put u kratkom vremenu pokazali su da se isplati svaka bora, svaki neprospavani sat. Hrvatska zaslužuje ovakve ljude kao što su moji kolege’, rekao je Petrov te dodao ‘radije ostavka, nego nečasna fotelja’.

Petrov je najavio daljnju borbu.

‘Trudit ću se da građani vide što oni rade’

‘Građani su ti koji konačno trebaju dobiti pravo na nove izbore. A minimum minimuma koji bi u ovom trenutku trebao napraviti Andrej Plenković jesu novi izbori, da građani mogu ocijeniti ovaj sumrak demokracije koji se nije dogodio ni u Sanaderovo doba. Trudit ću se da građani vide što oni rade i da svima postane jasno da u ovom trenutku HDZ nije ni hrvatska ni demokratska stranka. Nadam se da će mišljenje javnosti kad-tad doprijeti do njihovih ušiju iako se bojim da oni nemaju ni oči, ni uši, ni osjećaj odgovornosti prema onima koji su im dali povjerenje’, kaže Petrov.

Tvrdi kako je tvrdnja HDZ-a da imaju većinu najbezobzirnija laž koju je Plenković izrekao.

‘Ne rade u interesu naroda’

‘Kakvu će oni većinu pod navodnicima sklepati, to je na njima i neka ih nakon toga hrvatski građani ocijene. Ali kakva god da ta većina bila, pokazalo se da ona ne radi i neće raditi za interes hrvatskog naroda’, smatra Petrov.

Nada se kako će na lokalnim izborima birači konačno pokazati što misle o Plenkoviću i HDZ-u.

‘Andrej Plenković predstavljao je novi HDZ, nešto sasvim drugačije od imidža koji je imao Karamarko. Nakon prekjučerašnjeg dana pokazali su da se ništa ne mijenja u HDZ-u. Državotvorna stranka? Vjerodostojna? Mislim da će osjetiti na broju osvojenih mandata na lokalnim izborima što birači misle o njima. Most neće biti kažnjen, dapače. Birači nam mogu samo zahvaliti na ovome, sudeći prema dosadašnjim reakcijama. Naravno, ne trebam ni napominjati da naš potez, za razliku od HDZ-ova, nema nikakve veze s izborima. Znamo da će nas lupati iz svih oružja da smo destabilizacijski faktor i pokušati nanijeti štetu na nadolazećim izborima namećući tu tezu, ali ne zanima nas to, iskreno. Glavno da postupamo savjesno i pošteno’, rekao je Petrov.

Uvjeren je kako će Most odlično proći na lokalnim izborima.

‘Miro Bulj će biti novi župan’

‘Obranit ćemo utvrde Metković i Omiš, a mislim i da će Miro Bulj biti novi splitsko-dalmatinski župan, kao i Nikola Grmoja dubrovačko-neretvanski. Na liste su stali Ivan Kovačić kao dožupan Miri Bulju i Mate Rebić, Vlaho Orepić na listu Nikole Grmoje, Slaven Dobrović s Markom Sladoljevom u Zagrebu, tu su još Tomislav Panenić, Ružica Vukovac, Miroslav Šimić koji ide na Osijek, Ines Strenja Linić za županicu, Petra Mandić za gradonačelnicu Rijeke itd. Uopće ne sumnjam u dobar rezultat Mosta, sve vam je jasno iz ovog popisa ljudi.’

Petrov osobno planira se kandidirati na listi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prognozirao je šanse njegovog kandidata za župana Nikole Grmoje.

Uvjeren je da je Grmoja sljedeći župan

‘Nikola ima ogromne šanse, zapravo uvjeren sam da je on budući župan. Oštrina kojom on šalje svoje poruke, proaktivnost koju ima u sebi i želja za radom nešto su što našoj županiji treba. Stagniranje je koštalo Dubrovačko-neretvansku županiju, kako se dobiju koji izbori, tako se zasjedne u fotelju i ne radi se ništa godinama. Nakon što Nikola dobije povjerenje na ovim izborima, a uvjeren sam da hoće, krenut će stvarne promjene. Osim toga, koliko je Grmoja uporan, pokazuje i činjenica da je preoteo zamjenika Dobroslaviću, gospodina Matu Tomljanovića, a kandidatkinja za zamjenicu mu je Daria Pecotić.’

Petrov je zbog saborske procedure jedan dan u Saboru prosjedio čak 17 sati u fotelji. Opisao je kako je to preživio.

‘Preživjeli smo časno i ponosno’

‘Kad su stvari od ovakve važnosti u pitanju, ništa nije problem, pa ni neprekidno voditi sjednicu. Nije bilo jednostavno, pogotovo kada znate da pokušavaju utjecati taktikom iscrpljivanja na tijek sjednice. Međutim, preživjeli smo. I to časno i ponosno’, rekao je Petrov te zaključio kako ne bi ništa promijenio.

‘Mostovci su prvoklasni suborci. Zajedništvo do kraja’, zaključio je.