Predsjednik Mosta Božo Petrov gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Ustav je temeljni dokument neke države i vi se ne možete skrivati iza Ustava, već samo možete svoje djelovanje usmjeriti na taj izvor", rekao je Petrov pa pozvao Plenkovića da skine celofan i prestane se igrati skrivača i pokaže do čega on drži u ovoj zemlji.

Istaknuo je da je Plenković 2016. godine došao iz Brusselsa sa pričom kako će on demokratizirati procese, liberalizirati državu. "To nije uspio napraviti ni u HDZ-u, a sad vidimo kako na djelu zgleda njegova demokracija. Kad mu ne odgovora Ustav onda će on mimo Ustava djelovati prema Saboru, a kad mu ni to ne prolazi onda etiketira ljude i govori o igri skrivača", rekao je.

Opasnost za Hrvatsku

Dodao je da Ustav jasno definira da se Vlada i predsjednik moraju dogovoriti o školovanju stranih vojnika u Hrvatskoj. "Ne želim ulaziti u njihov odnos, ali tako je definiran Ustav".

U Plenkovićevom djelovanju vidi ogromnu opasnost za Hrvatsku državu. "Ne možete vi definirati Ustav i uzimati Ustav sebi za pravo kad vam odgovara, a kad vam ne odgovara raditi mimo Ustava. Ustav je temeljni dokument države. Tu počinje i završava priča", rekao je pa kazao da nikakve njegove ucjene i nikakve njegova etiketiranja ne mogu to promijeniti.

"Hrvatski sabor mora se držati Ustava i raspravljati o onome što je u njegovoj ingerenciji, o onome što nije o tome se neće raspravljati. Kraj priče", rekao je Petrov.