PETROV TRAŽI JAMSTVA: ‘HDZ i SDP su dosad radili za sebe, a sad bi trebali za naše građane’

Božo Petrov u Rijeci je pozvao HDZ i SDP da konačno odluče raditi za dobrobit svih građana jer su dosad, kaže, radili za osobne interese. Također je istaknuo da će Most tražiti jamstvo za preuzete obveze.

“Nama je cilj povezati sve nezavisne liste u Hrvatskoj, sve koje žele raditi ono što smo mi započeli. To je potpuno drukčiji politički integritet. Poruka da može u politici postojati i etika i poštenje. Političar to treba imati ako želi služiti na dobrobit zajednici. Ovaj put ćemo tražiti mnogo jača jamstva jer Hrvatska nema vremena, a HDZ i SDP pozivam da konačno odluče raditi za dobrobit svih građana jer dosad su radili za osobne interese”, izjavio je šef Mosta Božo Petrov u ponedjeljak u Rijeci na otvaranju ureda te nezavisne liste dodajući kako je u ovom mandatu bilo mnogo opstrukcija. Pritom je naznačio da su SDP i HDZ u Saboru surađivali bolje nego Domoljubna koalicija s Mostom u Vladi.

Referendum svaka tri do četiri mjeseca

Jamstvo za ono što bi se trebalo provoditi odredit će Nacionalno vijeće Mosta. Kao opciju za kontrolu preuzetih zadataka Petrov je spomenuo referendum koji bi se provodio svakih nekoliko mjeseci. Za njega, kazao je, referendum nije bacanje novca ako je njegova benefit veća od potrošenog. Most će, dodao je, građane svaki dan, ako treba, podsjećati na stvari koje nisu ispunjene.

“Vidjet ćemo kakva jamstva možemo tražiti. Nećemo ulaziti u bilo kakve dogovore, dok ne provjerimo sve. Zaista se nadam da su ljudi vidjeli da mi nećemo odustati od onoga što smo se dogovorili da će se provesti, pa i po cijenu rušenja Vlade. Bili smo jedini jamac stabilnosti Vlade. Oni su je oborili, jer nisu imali nikakvog interesa. Prvi put u 20 godina ova je Vlada bila neovisna. Nikakve interesne grupacije nisu mogle utjecati na zastupnike Mosta, koji su činili kritičnu masu. Orešković je također igrao takvu ulogu. To je razlog što je Vlada opozvana”, rekao je Petrov.

Milanovićev predizborni cirkus

Govoreći o dvije najveće stranke Petrov je također rekao: “Oni su meni jako slični, ako ne gotovo identični”. Podsjetio je na još nekoliko suradnji oko ključnih pitanja za zemlju pa i one izbora ustavnih sudaca postavljajući upit zbog čega bi se oni morali birati po političkoj liniji. Također je rekao da im je Most predložio brojne stručnjake od kojih su mogli izabrati barem šest, ali su odbili, zatvorili vrata i podijelili mjesta na Ustavnom sudu između sebe. Jednako je podsjetio i kako su odbili smanjenje plaća u Saboru, te da su odlaske na teren imali samo kao izgovore da ne bi morali dolaziti na sjednice.

Na pitanje je li moguća buduća suradnja s HDZ-om, jer je SDP rekao da neće razgovarati s Mostom, Petrov je sve nazvao predizbornim cirkusom. “Predizborni cirkus je smiješno komentirati. Dosad ono što sam naučio u politici, jest da svi oni promijene svoje mišljenje i stavove u roku od jednoga dana. Važan je program i jamstva, na temelju toga ćemo tražiti partnere. Ne znam kako ćemo surađivati s Milanovićem, koji je sad odabrao taktiku gašenja bilo kakvih odnosa s Mostom, jer ga je strah da birači koji imaju više lijeva svjetonazorska stajališta, glasuju za Most. To je jedini razlog zašto Milanović to radi. Ne znači da ne možemo surađivati sa SDP-om, ali ne vidim na koji način možemo surađivati s ovakvim SDP-om”, kazao je Petrov dodajući kako mišljenje o HDZ-u nije mnogo drukčije.

Pitanje promjena

Na pitanje je li se čuo s Plenkovićem, Petrov je odgovorio da nije i da za to, ako ni za druge razgovore, neće ni biti razloga dok ne prođu izbori, ali i dok se ne dogode promjene. “Očekujem promjenu koja će se dogoditi i u SDP-u i u HDZ-u. Promjena može biti u sazivu zastupnika, i u čelništvu jedne i druge stranke. I u jednoj i drugoj stranci odluke donose njihovi predsjednici, a predsjedništvo im je za ukras. Ako se oni ne promijene i ne odluče dati jamstva, onda mogu skupa, jer ja ne vidim razlike između jednih i drugih”, zaključio je Petrov.

Odgovarajući na pitanje ima li novca u proračunu za kurikularnu reformu, Petrov je rekao da ima, jednako kao i za druge dugoročne projekte jer će sad proračun biti znatno drukčiji. “Imali smo malo vremena i morali smo zadovoljiti određene kriterije. Sad će biti više vremena za analize i očekujemo da će se proračun znatno mijenjati u odnosu na dugoročne projekte”, kazao je Petrov dodajući kako su deficit smanjili za 7,5 milijardi kuna.

Osvrćući se na odnose sa Srbijom, kazao je kako Hrvatskoj nemaju što govoriti ljudi koji su sami bili aktivni sudionici rata te da je problem u činjenici da se Srbija još nije pomirila s prošlosti.

