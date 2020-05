PETROV OTKRIO TKO JE ‘VRAG’ U JUČERAŠNJOJ IZJAVI: Usput se zahvalio Jandrokoviću: ‘Hvala mu na toj reklami’

Božo Petrov tvrdi da je Most odlučio izaći samostalno na parlamentarne izbore jer je bolje tako nego se skrivati iz koalicije: ‘To će biti ujedno i poštenije prema građanima’

Most je jučer navečer objavio da unatoč pregovorima s Domovinskom pokretom na parlamentarne izbore planiraju izaći samostalno, pri čemu je čelnik Mosta Božo Petrov naglasio da se “ne može s vragom tikve saditi”. U razgovoru za RTL Petrov pokušao objasniti što je tome prethodilo i kako je došlo do odluke.

“Most je na sve izbore izlazio samostalno. To što su sada ovi izbori koji dolaze na granici upitne regularnosti, jer imamo još uvijek epidemiju koronavirusom, događa se za vrijeme ljeta, onda je bilo logično da pokušamo potražiti potencijalne partnere da bi se izbjeglo rasipanje glasova. Bilo je logično da krenemo u razgovore s osobom koju smo podržali za vrijeme predsjedničkih izbora, jer je ta osoba tada jedina bila u mogućnosti ugroziti HDZ-ov i SDP-ov duopol”, kazao je Petrov za RTL.

Upitan zašto su propali pregovori s Domovinskim pokretom, Petrov je rekao da su procijenili da ciljevi koje je Most zadao će biti jednostavnije ostvariti onako kako “oni to misle, a to će biti ujedno i poštenije prema građanima. To znači samostalno izaći na izbore pa neka građani samostalno odluče koga žele, a ne se skrivati iza koalicije”, kazao je. “Naš cilj je da u Sabor uđu nekompromitirani čestiti ljudi koji će činiti klicu jedne drugačije politike”, dodao je.

Tko je ‘vrag’?

Na pitanje tko je “vrag” iz njegove jučerašnje izjave u video snimci objavljenoj na Facebooku, Petrov je rekao: “Kompromisi.” “Uvijek morate imati određenu dozu kompromisa koji će vam omogućiti da možete u suradnji s nekim graditi neku priču, ali i kompromisi idu do određene granice…”

Upitan koja je granica koju oni ne mogu prijeći i jesu li tražili previše, čak osam mandata, Petrov kaže: “Kada bih gledao sve ciljeve Mosta, onda je normalno da idete u širu koaliciju gdje ćete se moći sakriti, gdje vam se jamče sigurni mandati. U samostalnoj priči u koju smo krenuli, nemate sigurne mandate, ali ono što mi procjenjujemo je da ćemo na ovaj način lakše pokazati ljudima za što se borimo, jer se borimo za jednu uređenu Hrvatsku.”

Zahvala na reklami Jandrokoviću

Na podsjećanje da je Nikola Grmoja rekao da HDZ kadrovira listu Miroslava Škore, Petrov je rekao da će se samostalnim izlaskom lakše prezentirati ljudi koji će nositi njihove liste. “To su ljudi koji su se dokazali do sada u životu, mada nisu bili u politici, pokazali su da im je životopis zbilja dobar, da u svom segmentu djelovanja su napravili stvarno velike stvari.”

Na ponovljeno pitanje smatra li da HDZ ima veze s političkim timom oko Škore i da je HDZ taj koji je želio da Most ispadne “iz igre” kako bi kasnije lakše koalirali s HDZ-om, rekao je: “Budući da ja nisam u tim kombinacijama, nisam u timu Miroslava Škore niti HDZ-a, mislim da će vam to najiskrenije odgovoriti netko od njih, ali nisam to ja”, kazao je Petrov objasnivši da je Grmoja samo komentirao da se “dogodila izjava”, kada je Gordan Jandroković rekao da ne može koalirati s Mostom.

“Da se razumijemo, to je Mostu reklama i ja u ovom trenutku zahvaljujem gospodinu Jandrokoviću što je rekao da s Mostom ne može. Zato što se Most uvijek borio protiv korupcije, a oni su štitili korupciju. Isto tako se Most borio za efikasnije pravosuđe i javnu upravu, vladajući to nisu htjeli. Ako je to razlog što ne mogu s Mostom, onda im zahvaljujem na reklami”, rekao je Petrov za RTL.

Tko su nova imena u Mostu?

Na pitanje koja to politička imena bi se mogla pridružiti Mostu, koje su to “bombe” i je li među njima Nino Raspudić, Petrov je odgovorio da zahvaljuje svima koji će se pridružiti. “To su stvarno ljudi koji su pokazali da imaju kapacitet, da mogu djelovati efikasno i dobro i znam da će i javnost to gotovo s oduševljenjem prihvatiti”, rekao je. Nije želio odgovoriti na pitanje je li riječ i o Nini Raspudiću.

