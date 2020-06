PETROV O TOME KOGA ĆE PODRŽATI NAKON IZBORA: ‘Ako mi nećemo biti ravnopravan partner, nećemo ni sudjelovati u vlasti’

Osvrnuo se i na potez s prošlih parlamentarnih izbora i ovjerom kod javnog bilježnika

Gostujući u Dnevniku Nove TV, predsjednik Mosta Božo Petrov tvrdio je kako njihov program realan i ostvariv, dok su programi drugih tek lista želja. Oštro je odgovorio i Davoru Bernardiću, koji je komentirao kako “jedino što je vidio od Mosta je da su dvaput doveli HDZ na vlast“, i Milanu Bandiću koji je u svom stilu rekao “Kad neko izbore izgubi u vlastitom selu, a želi voditi državu, ne treba to komentara nikakvog”.

‘On ne vidi politiku van Zagreba’

“Razumijem Bernardića, nije njemu lako, mora kritizirati njihov program jer nema što reći o svojemu“, rekao je dodajući kako neka od rješenja, poput onog o nesrazmeru imovine, već postoje . “Morat će se malo više potruditi pa sa svojim stručnjacima napisati dobar program”, tvrdi Petrov koji nije štedio ni Bandića. “On ne prati politiku van Zagreba jer komentira lokalne izbore negdje na jugu gdje ja nisam bio ni kandidat, a izgleda ne prati ni u Zagrebu jer su nakon potresa građani ostavljeni na cjedilu“, rekao je Petrov.

Ponavljajući kako je njihov program ostvariv, na pitanje novinarke naveo je i konkretan primjer.

‘Županije su protočni bojler s kamencom’

Tako je rekao da bi se prekovremeni sati iječnicima, ali i drugim službenicima mogli isplatiti kada bi se riješio problem klijentelizma. Najveća prepreka su mu županije koje je usporedio s “protočnim bojlerom s kamencem”.

“Po nama županije treba ukinuti. Dođe novac s državne razine, i onda stoji. Zašto stoji? Jer župan procjenjuje tko mu je po političkoj liniji blizak pa njemu dodjeljuje novac”, opisuje.

Kao primjer navodi potez države kojim su u mirovinu poslali određeni broj službenika i podijelili im otpremnine, ali nisu odredili da se oni ne mogu opet zaposliti, “Dobili su 500 milijuna kuna i opet se zaposlili u županijama. Njima je stalo do njihovih članova, njihovih političkih opcija. Dok se takvog sustava ne riješimo, ni gopodarstvu ni društvu neće biti bolje”, kaže Petrov.

‘Ne želimo biti prirerpak vlasti’

Nešto manje konkretniji bio je kada je govorio o tome čiju bi vladu podržali.

“Mi možemo ići samo s onima koji su pokazali spremnost da se sustav mijenja, a to nisu ni jedna ni druga od tih opcija. Ne možete mijenjati sustav ako ste samo prirepak vlasti, ako vam oni kažu da će ići samo s onima koji će ih slušati. Ako mi nećemo biti ravnopravan partner, nećemo ni sudjelovati u vlasti. Građani će odlučiti kome će dati povjerenje”, kazao je.

Na pitanje o potezu s prošlih izbora i obećanju ovjerenom kod javnog bilježnika – da neće koalirati ni s jednima – Petrov odgovara: “Ne brinite vi. To što sam ih izreklamirao, to je jedna stvar. Mi moramo prihvatiti da svatko od nas radi pogreške, ali jedno je kad radite pogreške iz zle namjere, a drugo kad to radite iz želje da nešto napravite. Mislim da smo sada puno pametniji.”