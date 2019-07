PETROV O POREZNOM RASTEREĆENJU MLADIH RADNIKA: ‘To je kao da ja kažem da dajem nagradu od milijun kuna za ulov nilskog konja u Hrvatskoj’

Za Vladinu mjeru oslobađanju od poreza na dohodak radnika u dobi do 25 ili 30 godina čelnik Mosta Božo Petrov je rekao kako se odnosi na manje od 20 posto onih koji rade u Hrvatskoj

Klub zastupnika Mosta predstavio je u petak svoje prijedloge poreznih mjera, za koje kažu da se mogu primijeniti bez odgode te doprinijeti demografskoj politici, dati impuls poduzetništvu i potaknuti ulaganja u obrazovanje.

“Imamo tri cilja – dati kroz te mjere doprinos demografskoj politici, dati impuls poduzetništvu i želimo dodatno potaknuti ulaganja u obrazovanje, istraživanje i razvoj”, izjavio je čelnik Mosta Božo Petrov na konferenciji za novinare u Saboru. Navedene mjere označio je samo kao dio cjelovitog ekonomskog i socijalnog programa Mosta, koji upućuju u javnu raspravu.

Predlažu smanjenje PDV-a na 13 posto za sve oblike hrane

Most predlaže zamjenjivanje sustava olakšica za uzdržavanu djecu kod poreza na dohodak s fiksnim iznosom dječjeg doplatka, koji bi progresivno rastao ovisno o broju djece u obitelji, od 600 do 2000 kuna po djetetu. Članica Mostova ekonomskog savjeta Petra Mandić rekla je kako bi to značilo povećanje plaća i radnicima koji nisu u poreznim škarama, odnosno na koje ne utječu bilo kakve promjene u sustavu poreza na dohodak, a kojih je prema procjenama oko 1,1 milijuna. Dodala je kako bi se tom mjerom stimulirale obitelji s više djece te djelovalo na demografsku sliku Hrvatske.

Most predlaže i smanjenje stope PDV-a na 13 posto za sve oblike hrane, izuzev osnovnih proizvoda koji bi i dalje ostali na 5 posto.

Član ekonomskog savjeta Mislav Kraljević predstavio je mjere za porezno rasterećenje poduzetnika, vraćanje olakšice za reinvestiranu dobit u sustavu poreza na dobit , izbjegavanje dvostrukog oporezivanja poreza na dobit, ukidanje plaćanja akontacije poreza na dobit i akontacije poreza na dohodak za obrtnike, te kod doprinosa ukidanje visoke osnovice po kojoj direktori društava moraju plaćati doprinose.

Više ulagati u obrazovanje, znanost i istraživanje

Most se zalaže i za veće ulaganje u obrazovanje, znanost i istraživanje kroz mjeru jedinstvenog sustava dvostrukog oslobođenja poreza na dobit za sva ulaganja u istraživanje i razvoj, te kroz mjeru delimitiranja iznosa koji poduzetnici mogu donirati u znanstvene i obrazovne svrhe.

Za Vladinu mjeru oslobađanju od poreza na dohodak radnika u dobi do 25 ili 30 godina Petrov je rekao kako se odnosi na manje od 20 posto onih koji rade u Hrvatskoj, “dakle nisu ništa napravili”.

“To je kao da ja kažem da dajem nagradu od milijun kuna za ulov nilskog konja u Hrvatskoj koju nitko neće dobiti jer oni ne žive tu”, poručio je Petrov.

Istaknuo je kako je krajni trenutak za smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu s 25 na 13 posto, te ocijenio pozitivnim ako je pritisak urodio plodom kod Vlade. No, novi Vladin krug porezne reforme ocijenio je” PR marketingom” ako ostane na onome što se najavljuje.

