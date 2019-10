PETROV O KOLINDI I ŽELJEZNOJ ZAVJESI: ‘U Jugoslaviji su neki živjeli dobro, ali neki su završavali na višegodišnjim robijama’

Odlazak iz dvojice vijećnika u Sisačko-moslavačkoj županiji iz Mosta Petrov ne vidi kao neki ozbiljniji trend

HNS-ovu poruku da neće podržati državni proračun ako se ne udovolji zahtjevima učitelja i profesora predsjednik Mosta Božo Petrov u ponedjeljak je nazvao “ćorkom”.

“HDZ više i ne govori o prijevremenim izborima, nego da mogu mandat odraditi do kraja i bez HNS-a, dakle procjenjujem da je ovo što HNS radi ‘ćorak'”, izjavio je Petrov na konferenciji za novinare na kojoj je Most predstavio svoj prijedlog većih plaća zaposlenim roditeljima.

Upitan što pod time točno misli, kazao je kako HDZ u svakom trenutku može birati hoće li ići na prijevremene izbore ili će održavati većinu s Bandićem, Pupovcem i Vrdoljakom.

“To je njihov izbor, odlučili su je održavati s njima, oni su im partneri, ili kako je premijer rekao ‘strateški partner’, pa neka nastave biti, a u trenutku kad to ne budu htjeli onda će valjda ići na prijevremene izbore”, odgovorio je Petrov i naglasio da su se za Most ti izbori trebali održati još u travnju 2017., kada je Most morao napustiti koaliciju sa HDZ-om.

“Tada se dogodila prva sramotna prevara i politička trgovina”, izjavio je i ustvrdio da ju je afirmirao premijer Andrej Plenović, pa “nema tog vodopada kojim može oprati svoj obraz”.

‘U Jugoslaviji borci za slobodu završavali na robijama’

Upitan za govor predsjednice Republike u kojem je rekla da je u Jugoslaviji živjela “iza željezne zavjese”, Petrov je odgovorio kako je u bivšoj državi bilo ljudi koji su živjeli dobro, no to je bila država u kojoj su borci za slobodu i ljudska prava završavali na višegodišnjim robijama.

Marko Veselica je takav primjer, podsjetio je Petov na političkog disidenta koji je zbog “verbalnog delikta” u komunističkoj Jugoslaviji bio zatvoren gotovo 12 godina.

Pritom se našalio na predsjedničin račun. “Kad je ona to govorila, učinilo mi se da sam vidio da goloruka juriša na Berlinski zid, ona je disidentska ikona, tako to izgleda”, izjavio je.

Petrov je, govoreći o demografskim problemima Hrvatske, istaknuo kako je iseljavanje najveći izazov s kojim se država suočava od ulaska u EU, na koji vlast nije odgovarajuće reagirala.

‘Nama ljudi prilaze, vidjet ćete’

Sa zadrškom gleda na najavu SDP-ova predsjedničkog kandidata i bivšeg premijera Zorana Milanovića da će obići Hrvate iseljene u Irsku.

“Više bih volio da su se time pozabavili kad su bili u izvršnoj vlasti i napravili mjere da ti ljudi ne odu u Irsku”, rekao je Petrov.

Odlazak iz dvojice vijećnika u Sisačko-moslavačkoj županiji iz Mosta Petrov ne vidi kao neki ozbiljniji trend.

“Koliko znam, nama ljudi prilaze. Vidjet ćete idućih dana druge ljude koji će dolaziti u Most. Neki ljudi odu, neki dođu”, zaključio je.