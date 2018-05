PETROV O AFERI HOTMAIL: ‘Meni se danas štuca koliko nas Plenković spominje, koliko bi se oprao’

‘Uložite sve od sebe da napravite dobro, hoće li to netko iskoristiti za osobni interes kao što su to oni napravili, to je njihov izbor. Danas zbog toga trpe štetu.’

Mostov Božo Petrov osvrnuo se za N1 na situaciju s Agrokorom i ostavku potpredsjednice Vlade Martine Dalić.

‘Loše stvari su se događale otkad je Most otišao’

Most je inicirao oživljavanje Istražnog povjerenstva za Agrokor jer smatraju da je potrebno utvrditi političku odgovornost o tome što se događalo tijekom 20 godina u toj tvrtci. Petrov kaže da su vladajući ukinuli Povjerenstvo kad su vidjeli da će istina izaći na vidjelo, a Petrov poručuje: ‘Most se ne boji istine’. Pozivaju sve koji su sudjelovali u procesu oko Agrokora u posljednjih godinu dana da dođu svjedočiti.

‘Mailovi uvijek imaju težinu, sve informacije. S druge strane, istražno povjerenstvo u Saboru omogućava da pozovete svjedoke, da zastupnici imaju mogućnost pitati sve što ih zanima, što su određeni ljudi u Agrokoru radili zadnjih godinu dana. Dok smo bili u koaliciji krili su nam za “skupinu Borg”, a nakon toga su oni sve te tvorce lex Agrokora nagradili višemilijunskim ugovorima, nakon toga je došao roll-up model za koji također nismo znali… Loše stvari su se događale otkad je Most otišao’, kaže Petrov i dodaje kako je Martina Dalić nakon sastanka s Todorićem rekla ‘da je Agrokor njezina odgovornost’. Upitan zašto je Most, koji je tada bio dio Vlade, dao povjerenje Dalić, Petrov odgovara:

‘Mi smo tražili informacije, sastajali se kao politički partneri, znao sam u kojem smjeru ide zakon. Koja je ideja, tko piše zakon, kako piše… To nismo znali, sve ono što se pojavilo nakon što smo izašli iz Vlade. Mi smo rekli da nećemo podržati Zdravka Marića, da sukob interesa ne možemo tolerirati. Očito su otkrili da ćemo mi na kraju jednako tražiti da se razriješi i ministrica gospodarstva’, kaže Petrov i ističe da je za sve bila odgovorna Dalić te da Most nije znao tko čini tu skupinu.

‘Ne mogu preispitivati ministricu, nismo očekivali da će ovo napraviti’

‘Ja ne mogu preispitivati ministricu i očekivati da će ona sve loše napraviti. Mi smo uvijek sve otvoreno s njima govorili, očekivali smo isto zauzvrat. Meni se danas štuca koliko nas Plenković spominje, koliko bi se htio oprati. Simptomatično je da se ne može sam pa se poziva na bivše koalicijske partnere. Šteta što nas tada nisu podržali’, kaže Petrov i dodaje da nije sumnjao u to da će zakon pisati netko van institucija, nakon što je rečeno da će ga pisati Ministarstvo gospodarstva. Mostu nikada nitko nije rekao da će skupina Borg pisati zakon.

Upitan osjeća li se nakon svega izigrano, Petrov kaže da ide na obraz HDZ-a način na koji su postupili i da je sve sada na štetu HDZ-a. Ističe i da su se sve stvari oko Agrokora počele događati kada je Most isključen iz Vlade.

‘Sad se vidi da je Plenković sve znao’

‘Uložite sve od sebe da napravite dobro, hoće li to netko iskoristiti za osobni interes kao što su to oni napravili, to je njihov izbor. Danas zbog toga trpe štetu. Sad se vidi da je Andrej Plenković sve znao, tim ljudima dao blagoslov. Gospodin Šeks je bio u pravu, sjetite se da je mjesec dana nakon što je HDZ prekinuo suradnju s Mostom, izašao i rekao da je on taj koji je na to nagovorio Andreja Plenkovića jer bi nakon Zdravka Marića došao netko drugi na red. Da, mi bismo tražili od to od Martine Dalić, da smo saznali sve ovo. Mi smo predložili financijske ekpserte jer ni Plenković ni ja to nismo. Ivica Todorić je u Vladi tražio milijardu i pol, most je to odbio, nagon toga je Martina Dalić rekla da Ministarstvo gospodarstva opreuzima pisanje zakona, a ne neka skupina Borg koju mi danas vidimo’, zaključuje Petrov za N1.