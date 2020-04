PETROV: ‘HDZ ne želi elektroničko glasovanje jer lakše im je ugroziti zdravlje birača nego da izbori budu legalni’

‘Umjesto da gledamo turiste koji se mažu i stoje u redovima ispred restorana, tako ćemo se mi mazati i čekati u redu za glasovanje. Postojat će još neke mjere i distanca, ali na to će nas natjerati…’

Gost RTL Direkta bio je šef Mosta Božo Petrov koji je komentirao predstojeće parlamentarne izbore kao i probleme koje je korona-kriza iznjedrila. Petrov smatra da bi bilo dobro uvesti elektroničko glasovanje jer smatra da bi tako bilo manje manipulacija i da bi se više ljudi odazvalo. Na početku razgovora Petrov se osvrnuo na “reforme” koje su došle s Covid-19.

“Nije korona donijela reforme, ona je natjerala vladajuće da ih provedu. Za razliku od ostalih, mi smo i radili pa je to bio problem Mosta i zato su nas izbacili. Napravili smo cijeli akcijski plan javne uprave, nažalost ova Vlada nije ništa po tome napravila zadnje tri godine”, rekao je čelnik Mosta za RTL Direkt.

ANALITIČAR TVRDI DA NEMA IZBORA DOK POSTOJI STOŽER: ‘Oni su rekli da se ne ide van jer se virusi posebno ponašaju nedjeljom’

‘Županije nisu potrebne jer su leglo uhljeba’

Da Hrvatska ima problem u teritorijalnom ustroju nije neka nepoznanica ili vijest od jučer pa se tako često među političarima, uglavnom oporbom, može čuti da se broj teritorijalnih jedinica mora smanjiti. To se najbolje vidi prilikom izdavanja e-propusnica. Istog su mišljenja i u Mostu.

“Kada dobijete pola milijuna propusnica u dva do tri dana, sve je jasno. Vidite da gotovo pola općina ne osigurava glavne funkcije za ljude koji tamo žive. Broj općina koji je postojao na početku je bio prirodni, pravi broj, a ovo sve služi da bi političari mogli uhljebiti malo više svojih ljudi. Zato smo sada napravili svoj prijedlog zakona, a prva faza se može provesti odmah.

Želimo da se u konačnici izbrišu županije, nisu potrebne, one su lelgo za ove političare. Ali u prvoj fazi bi se smanji broj vijećnika za 2000, a 390 načelnika i 650 zamjenika načelnika bi volontirali. Druga faza je ukidanje županija i vraćanje općina na maksimalno 130. Samo u prvoj fazi bi se uštedjeli deseci milijuna. Sve se to može, Most je to pokušao, ali zato su nas isključili”, veli Petrov.

VLADA SE ‘UFURALA’ U ŠVERCANJE POLITIKE IZA STRUKE; Analitičar tvrdi: ‘Pitanje je kada će Plenkoviću dosaditi biti u pozadini’

Most želi da gradonačelnici imaju dva mandata

U Mostu smatraju da bi se mandat gradonačelnika trebao ograničiti tek na dva mandata. Kako kaže Petrov, mišljenja su da se ljudi trebaju rotirati te da je to potrebno zbog opće političke higijene.

“I gradonačelnici i sadašnji župani za koje smatram da uopće nisu potrebni. U Hrvatskoj je između devet i deset tisuća aktivnih političara. Vjerujte, Hrvatska bez problema može s upola manjim brojem”, rekao je Petrov.

Što se tiče zabrane rada nedjeljom, Most ju podržava: “Prije smo rekli da radu, ako će to biti odabir zaposlenika i ako će za to biti pošteno plaćen. Nažalost, u ovoj državi to ne funkcionira, ljudi se izrabljuju. Treba omogućiti da ljudi nedjeljom budu s obiteljima”.

PARLAMENTARNI IZBORI PRIJE LJETNIH ODMORA? Poznat je datum kada HDZ želi otvoriti birališta: ‘Nema se tu što čekati’

‘Žao mi je što danas HDZ manipulira Stožerom’

Privremenu zabranu trgovina nedjeljom donio je Nacionalni stožer civilne zaštite što su neki vidjeli kao HDZ-ov predizborni potez. Isto smatra i Petrov te dodaje da HDZ danas manipulira Stožerom.

“Žao mi je što danas HDZ manipulira i Stožerom koji je u početku dobro zauzdao epidemiju. Sada se i na njih pokušava napraviti pritisak, da budu na listama, nadam se da će se oduprijeti. Sam taj prijedlog podržavam, ali ne želim da postanu instrument u rukama Vlade, a vidimo zadnjih nekolko dana da ima tendencije. Kad vidite da su vladajući počeli puno obećavati, ja kad čujem da HDZ i SDP spomenu teritorijalni preustroj prasnem u smijeh. Sve to kad čujete znate da izbori kucaju na vrata”, rekao je Petrov za RTL Direkt.

Most je za elektroničko glasovanje, ali ne i HDZ: ‘Ugrozili bi zdravlje birača…’

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je u razgovoru za RTL Danas na neki način potvrdio da će se parlamentarni izbori održati u srpnju. Petrov ima komentar i na to pa je rekao zašto je HDZ protiv elektroničkog glasovanja koje se Mostu čini kao dobra ideja, osobito u ovakvoj situaciji s epidemijom.

“Umjesto da gledamo turiste koji se mažu i stoje u redovima ispred restorana, tako ćemo se mi mazati i čekati u redu za glasovanje. Postojat će još neke mjere i distanca, ali na to će nas natjerati. Mi smo od 2017. bili za te izbore, kad su napravili možda najveću političku prevaru, ali treba se omogućiti elektroničko glasanje (…) Uvijek se mogu napraviti sigurnosni uvjeti, to se može provesti. Njima ne odgovara to jer bi mogao izaći veći broj ljudi. Lakše im je ugroziti zdravlje ljudi i da 70 posto birača ne izađe, nego da izbori imaju legalnost. Ako više od polovice birača ne izađe, kako se možete reći da je to volja naroda”, istaknuo je Petrov.

Odgovarajući na pitanje pregovara li Most s Miroslavom Škorom, Petrov je kazao da “pregovaraju s drugima, a ako se dogovorimo, obavijestit ćemo javnost”.

NERADNA NEDJELJA JE SKUPI PREDIZBORNI TRIK HDZ-A? Odvjetnik upozorava: ‘Hrvatska se izlaže tužbama, a evo tko bi mogao platiti cijenu’