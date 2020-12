PETRINJA I SISAK NOĆAS NISU SPAVALI, OD JUČER ZABILJEŽENO DESETAK POTRESA: ‘I opet se čuje da zemlja grmi… Bit će još…’

Nakon snažnog potresa od 5 Richtera te još dva nešto slabija koji su u ponedjeljak ujutro pogodili Petrinju, Sisak, Glinu i okolicu, tlo i dalje ne miruje. Malo jače se zatreslo u noći na utorak, tako da su već uplašeni stanovnici Petrinje i okolice u 1:19 osjetili potres od 2,6 Richtera.

“Bome ga i ja osjetim, i nema spavanja..”, Još sam ošamućena i ne spavam, djeca se boje, Kostajnica”, “Ja još oka nisam sklopio”, neki su od komentara preplašenih građana na Facebook stranici Fmž infovijesti.

A i ujutro, oko 7 sati, tlo i dalje tlo nije mirovalo. “Evo i sad prije par minuta opet, i opet se čuje da zemlja grmi… Bit će još”, napisala je jedna komentatorica.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.6 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/A6l2K4VIG5

— EMSC (@LastQuake) December 29, 2020