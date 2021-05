PETRAČIĆ UOČI DRUGOG KRUGA: ‘Karlovac će postati grad nulte tolerancije na nepotizam; Ne pretendiram vladati apsolutistički…’

‘Kao budući gradonačelnik ne pretendiram vladati apsolutistički, stalo mi je da svi imaju svoje mišljenje i da se temeljem snage argumenata, a ne snage broja ruku, donose najbolje odluke’, istaknuo je Davor Petračić, nezavisni kandidat s potporom SDP-a za karlovačkog gradonačelnika

Kandidat za gradonačelnika Davor Petračić, nezavisni s potporom SDP-a, poručio je u četvrtak biračima da će kao gradonačelnik smanjiti režije stanovanja kroz energetsku obnovu zgrada i promjenom sustava grijanja, te da će Karlovac imati nultu toleranciju na nepotizam.

Objasnio je da je plan izgraditi 25 kvartovskih toplana na plin koje će se moći preinačiti na geotermalni energent kada se jednog dana realizira započeti projekt iskorištavanja postojećih zaliha podzemne tople vode.

Energetska obnova zgrada

Petračić, koji je po struci projektant, izjavio je to na prostoru između dviju inače identičnih stambenih zgrada u Ulici Miroslava Krleže, ali jedne energetski obnovljene u kojoj on živi i u kojoj je predstavnik stanara, te druge koja nije energetski učinkovita a u kojoj, kako je rekao, živi direktor Gradske toplane.

Podsjetio je da su se stanari zgrade u kojoj stanuje izdvojili iz gradskoga centralnog grijanja i na krovu imaju mikro toplanu, odnosno visoko učinkoviti plinski kondenzatorski bojler. Petračić smatra da bi takav malo veći i jači plinski kondenzatorski bojler mogao grijati cijeli kvart i to najmanje 30 posto jeftinije od sadašnje cijene gradskoga centralnog grijanja.

Rekao je da je najskuplji račun tijekom zime u zgradi u kojoj stanuje 400 kuna mjesečno, a u drugoj zgradi, koja se grije na Gradsku toplanu, za istu površinu mjesečni račun iznosi od tisuću do 1700 kuna. “U zgradi u kojoj živim i u kojoj sam u poziciji da vodim politiku zgrade, cijena grijanja stana od 60 četvornih metara godišnje je do 2000 kuna”, rekao je Petračić i naglasio da režije susjedne zgrade egzistencijalno ugrožavaju stanare.

Konstitucija Gradskog vijeća

Na pitanje kako teku pregovori za konstituiranje Gradskoga vijeća i hoće li, ako postane gradonačelnik, biti u vijeću i tako imati dovoljno ruku da realizira te planove, Petračić je odgovorio da kao budući gradonačelnik ne pretendira vladati apsolutistički. “Kao budući gradonačelnik ne pretendiram vladati apsolutistički, stalo mi je da svi imaju svoje mišljenje i da se temeljem snage argumenata, a ne snage broja ruku, donose najbolje odluke”, istaknuo je Petračić.

U okolnostima kada ni jedna lista nije u Gradskom vijeću osvojila natpolovičan broj mandata, Petračić je najavio da u načelu neće inzistirati ni na kakvim koalicijama. Jer, ustvrdio je, zašto ne iskoristiti demokraciju za donošenje najboljih odluka sada kada se ona zaista nudi u najboljem obliku.

Na novinarsko pitanje o prijetnji smrću uz metak koji mu je nedavno poslan poštom, Petračić je rekao da “metak još nema svoje ime”, ali da to ne treba više spominjati, jer bi to bila kampanja koju on ne želi.

Istaknuo je kako ono što želi poručiti je da će kao novi gradonačelnik prvo ukinuti nepotizam i da će odmah i apsolutno ukinuti zapošljavanje preko veze. Obećao je da će Karlovac postati “grad nulte tolerancije na nepotizam”.