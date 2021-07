Nova i mlada načelnica Općine Podgora, Petra Radić, jasno je poručila kako nema rezervacija ručnicima na plaži. U ponedjeljak rano ujutro poslala je kamion čistoće na plažu koji je skupio sve ostavljene rekvizite. Tim činom je željela upozoriti nakon prosvjeda na Vruji da je pomorsko dobro svima na korištenje i okupiranja nema. Naime, zauzimanje mjesta već navečer na plaži u Podgori više nije moguće.

"Ako imate jednog zadovoljnog gosta, koji može rezervirati sebi mjesto na plaži, imate pet onih koji su ogorčeni što oni ne mogu. Tako da se zapravo degradira turizam koji imamo. Koliko god se njima činilo da oni udovoljavaju svom gostu što on tu ostvalja svoj ručnik", rekla je Petra Radić, načelnica Općine Podgora, za RTL Danas.

'Neke stvari se moraju mijenjati'

Na plažama postoje znakovi kojima se upozoravaju da ostavljanje stvari nije dozvoljeno.

"Nije to baš u redu, jer dođeš, a sve je već zauzeto. Isto je u mojoj zemlji, ljudi ne poštuju propise", govori Macek iz Poljske.

Iako je bilo i negativnih reakcija na potez načelnice, bilo je i onih koji podržavaju uvođenje reda.

"Mislim da je bitno da ljudi prihvate da se neke stvari moraju mijenjati, to jest neka pravila primjenjivati. Nije to nekakva nova odluka, to je poštivanje odluke donsene prije 15 ili 20 godina", kaže Mili Kržanić iz Podgore.

Upotreba plaže može se ograničiti koncesijom

Plaže u Podgori čiste se svaku večer, a mjesto na plaži se smije se rezervirati.

"Zapravo želimo ljudima pokazati od samog početka ukoliko se svi budemo držali zajedničkih pravila i svi budemo jednaki pred tim pravilima imat ćemo sustavno rješavanje problema, očuvanje vlastitog pomorskog dobra - to je od svih nas jednako", rekla je načelnica.

Upotreba plaže može se ograničiti koncesijom, ali takvi slučajevi su rijetki. Oni moraju biti predviđeni i u dokumentima prostornog uređenja i sve to mora biti navedeno već u uvjetima raspisivanja samog natječaja. "Najviše takvih plaža je upravo u Zadarskoj županiji. A primjerice - Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija takvih plaža pod koncesijom nemaju", javlja Dnevnik Nove TV.

Velike kazne propisane Zakonom

Takvih je svega 18 plaža u Hrvatskoj. Riječ je o nudističkim plažama ili plažama koje se vežu na neki hotel ili kamp. Pod koncesijom su tri plaže u Istarskoj županiji, pet u Primorsko-goranskoj, dvije u Ličko-senjskoj, šest u Zadarskoj županiji te dvije u Šibensko-kninskoj.

Osim na plažama gdje koncesija isključuje opću upotrebu, nitko ne može zabraniti i naplatiti ulaz na plažu. I tko god uzurpira javno dobro, mogao bi platiti propisanu kaznu po Zakonu o pomorskom dobru koje sežu i do 150.000 kuna.