Ministar zdravstva Vili Beroš izrazio je u srijedu uvjerenost da će se Zavod za transfuzijsku medicinu žaliti na nepravomoćnu sudsku odluku kojom se zavod tereti za smrt petogodišnjeg dječaka 2018.

"Mislim da će Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iskoristiti svoju mogućnost žalbe na tu odluku pa će se vidjeti daljnji pravorijek", izjavio je Beroš na konferenciji za novinare upitan o slučaju petogodišnjeg djeteta koje je umrlo 2018. u Klinici za dječje bolesti Zagreb nakon što je primilo krvni pripravak zaražen bakterijom Escherichia coli.

Mediji su objavili u srijedu da je sud naveo kako je "do kontaminacije krvnog pripravka bakterijom Escherichia coli došlo kod Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu te kako je Zavod već kontaminirani pripravak izdao bolnici". Sud je također utvrdio da između krvnog pripravka i smrti dječaka postoji uzročno-posljedična veza.

"Ponekad je teško utvrditi je li do zaraze došlo primjenom nekog zaraženog sredstva ili zbog nekih drugih okolnosti", rekao je Beroš te dodao da ne može komentirati rad pravosudnih tijela i nepravomoćne presude.

Dodao je i da su vještaci različitih struka i sudske medicine za potrebe suda iznijeli su svoj stručni sud.

Dobili odštetu

"Mislim da je sud na temelju takvih nalaza donio svoju presudu koju ne želim komentirati", odgovorio je Beroš.

Obitelji dječaka je po pisanju medija dosuđena odšteta od milijun kuna, odnosno oko 138.000 eura koju mora platiti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, uz oko 40.000 eura troškova postupka. Na odštetu se obračunavaju kamate od lipnja 2018. godine.

Postane li presuda pravomoćna, odšteta s kamatama mogla bi iznositi više od 1,5 milijuna kuna, a Zavod se može žaliti na nepravomoćnu presudu.

Ministar je izrazio žaljenje zbog tog nesretnog događaja, te napomenuo da nikakva odšteta ne može nadoknaditi izgubljeni život.

"Ponekad se dogode ovakvi slučajevi, ali je iznimno teško dokazati je li riječ o primjeni neadekvatnog pripravka ili tijekom primjene pripravka došlo do određene kontaminacije", rekao je Beroš na konferenciji za novinare u prigodi obilježavanja Svjetskog dana zdravlja.

Rekao je i da će sigurno razgovarati s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, s obzirom na sudsku odluku.

Najavio je i da će sutra poslati pisani odgovor liječničkim udrugama koje traže definirane rokove za ispunjavanje svojih zahtjeva, između ostalog kada će biti donesena uredba o koeficijentima u zdravstvu i zakon o radno-pravnom statusu liječnika.

Majka neutješna

"U tom će odgovoru biti utemeljeni rokovi u kojima možemo odgovoriti na njihove zahtjeve", rekao je ministar dodavši kako je zadovoljan što na zadnjem sastanku s udrugama suštinski nije bilo razmimoilaženja, već je samo ostao prijepor oko rokova.

Majka djeteta nije htjela komentirati nepravomoćnu presudu u kojem stoji da obitelji mora biti isplaćeno milijun kuna. Samo je kratko rekla da ti novci ne mogu vratiti njezinog sina i da ne postoji nikakvo zadovoljstvo presuđenim.

"Uzeli su mi dijete iz ruku, nema tu nikakvog zadovoljstva. Nema tih novaca koji mogu ublažiti moju bol", rekla je majka za Danas.hr.

"Najteži su mi blagdani, a pogotovo ovi uskrsni. Najteži period mi je to. On je preminuo na Cvjetnicu. A sada ta nepravomoćna presuda. Koliko god smo je očekivali, sad kad je tu još mi je teže. Taman sam donekle našla mir uz Boga, a sad su me vratili na početak. Otvaraju se nanovo rane koje nikad nisu ni zacijelile niti će. Ne daj Bože nikome", kazala je te dodala da će komentirati presudu tek kad budu pravomoćna.