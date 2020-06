PETIR IDE NA IZBORE KAO NEZAVISNA KANDIDATKINJA NA LISTI HDZ-A: Otkrila je što je presudilo odluci da ne ide sa Škorom

Marijana Petir izlazi na parlamentarne izbor kao nezavisna kandidatkinja HDZ-a u 6. jedinici: ‘Ja živim u Sisačko-moslavačkoj županiji i mislim da je to onda i pošten odnos prema mojim biračima jer oni znaju mene, ja znam njih i možemo računati ustvari jedni na druge’

Bivša europarlamentarka Marijana Petir istaknula je danas da na parlamentarne izbore izlazi kao nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a u 6. izbornoj jedinici te dodala da se na sudu još uvijek bori za stranku HSS iz koje ju je, kako je rekla, izbacio predsjednik Krešo Beljak.

“Točno je da ću biti kao nezavisna zastupnica na listi HDZ-a u 6. izbornoj jedinici. Na kraju krajeva, ja živim u Sisačko-moslavačkoj županiji i mislim da je to onda i pošten odnos prema mojim biračima jer oni znaju mene, ja znam njih i možemo računati ustvari jedni na druge”, rekla je Petir u Dnevniku HRT-a.

SVE HDZ-OVE LISTE SU DOGOVORENE: ‘Još će se brusiti, ali ključna imena su definirana’, Na popisu je i Plenkovićev oponent

Razmimoilaženje sa Škorom

Potvrdila je da su joj i HDZ i Domovinski pokret ponudili suradnju i da su o tome razgovarali. Rekla je da je sa predsjednikom Domovinskog pokreta Miroslavom Škorom imala konstruktivne i prema budućnosti okrenute razgovore i da on želi dobro Hrvatskoj jednako kao i ona, ali se njihovi putevi kako to ostvariti i ciljevi i programi ipak ponešto u tom dijelu razlikuju.

Na pitanje što je na kraju presudilo u njezinoj odluci, što joj je ponudio predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, Petir je odgovorila da je s Plenkovićem razgovarala o programima i projektima koji su važni za Hrvatsku, koji se podosta odnose i na sektor koji dugo prati, a to je poljoprivreda i ruralni razvoj. Smatra da u tom segmentu ima još puno posla za napraviti i da Hrvatska svoju poziciju kao države članice EU može tu iskoristiti tako da se, u suradnji s drugim državama, pomogne sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja i cijelom gospodarstvu.

NEZAVISNA PETIR OTKRILA ZAŠTO JE IZMEĐU ŠKORE I HDZ-A ODABRALA HDZ: Čak i nakon što ju je Plenković zadnji put ucijenio

Petir ne želi da ljevica dođe na vlast

Mislim da je ovo prijeloman trenutak za Hrvatsku i nikako ne bih željela svojim djelovanjem i svojim izlaskom na izbore pridonijeti da se glasovi od centra prema desno rasipaju. Znamo kakav izborni zakon imamo i da bi ti glasovi na kraju možda završili u rukama onih koje ne želim na vlasti. Mogu otvoreno reći da ne želim da ljevica dođe na vlast, poručila je Petir.

Na pitanje što se sad promijenilo budući da na izborima za Europski parlament nije htjela biti na listi HDZ-a, Petir je odgovorila da se tada od nje tražilo da se učlani u HDZ, što za nju nije bilo prihvatljivo. Rekla je i da se još uvijek bori za HSS i to na Visokom upravnom sudu smatrajući da je sve što je napravio Krešo Beljak “sramotno, pogubno i vodi uništenju jedne od najstarijih stranaka u Hrvatskoj”.

“To je djelo ili nedjelo gospodina Beljaka i njegovog užeg tima koji su ustvari svi do jednog uhljebnici na listi SDP-a. SDP zna da oni ne vrijede sami po sebi ništa jer to vidite po broju glasova koje su osvojili – ja sam sama na europarlamentarnim izborima osvojila 48 tisuća glasova, a oni svi zajedno nisu bili u stanju osvojiti pet tisuća glasova. Dakle, oni SDP-u trebaju jer časno ime HSS-a u kolektivnom pamćenju hrvatskog naroda nešto znači i samo zbog toga dobivaju ta mjesta. Ali, to je izdaja i prodaja, i to je neoprostivo”, ustvrdila je Petir.

HSS OPASNO ZAPRIJETIO MARIJANI PETIR: ‘Izgubila je spor, ako nastavi s obmanjivanjem, tražit ćemo pravnu zaštitu’, reagirala i Petir