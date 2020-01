IMAMO MANDATARA VLADE: Predsjednica povjerila mandat Tihomiru Oreškoviću

Nakon petog kruga konzultacija u Uredu predsjednice Republike na Pantovčaku, večeras je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović povjerila mandat za sastavljanje vlade Tihomiru Oreškoviću kojeg su zajedno predložili Domoljubna koalicija i Most nezavisnih lista.

Orešković je u pratnji Tomislava Karamarka i Bože Petrova došao na Pantovčak predočivši predsjednici 78 potpisa zastupnika koji ga podržavaju za budućeg mandatara. Nakon što mu je povjerila mandat, predsjednica Grabar Kitarović sazvala je konstituirajuću sjednicu Hrvatskog sabora u ponedjeljak, 28. prosinca, točno u podne.

Tijek konzultacija:

Konstituirajuća sjednica Sabora 28.12. u podne

18.40 “Slobodan sam vam, predočiti 78 potpisa zastupnika u saboru čije povjerenje uživam”, rekao je Tihomir Orešković prije nego što mu je predsjednica dala mandat za sastavljanje vlade.

Nakon što ga je dobio, Orešković se kratko obratio: “Zahvaljujem se Domoljubnoj koaliciji i Mostu na ukazanom povjerenju, predsjednici na dobivenom mandatu i uložit ću sve svoje znanje i trud za formiranje vlade. Pozivam parlamentarnu većinu i opoziciju da me podrže da to učinim. Znam da danas nema vremena za prvih sto dana vlade i to ne tražim. Jedini cilj nam je da zajedno radimo da sutra bude bolje nego danas”, kazao je novi mandatar.

18.35 “Drage Hrvatice i Hrvati. Gospodin Tihomir Orešković uvjerio me kako uživa povjerenje 78 zastupnika. Stoga mu u skladu sa svojim ovlastima povjeravam mandat za sastavljanje 13. po redu hrvatske vlade”, kazala je predsjednica Grabar Kitarović.

Konstituirajuću sjednicu Hrvatskog sabra sazvala je za ponedjeljak, 28. prosinca u 12 sati.

18.30 Na Pantovčaku se iščekuje obraćanje predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović koja bi trebala Tihomiru Oreškoviću dati mandat za sastavljanje vlade. Ondje su, osim Oreškovića i predstavnici Mosta: Božo Petrov. Ines Strenja Linić i Robert Podolnjak. takođr i čelnici stranaka iz Domoljubne koalicije: Tomsilav karamarko, Branko Hrg, Darinko Kosor, Ivan Tepeš i Ladislav Ilčić.

Karamarko potpredsjednik Vlade, Reiner na čelu sabora?

17.38 U Ured predsjednice na Pantovčaku stigli su predstavnici Domoljubne koalicije i Mosta. S Tomislavom Karamarkom i Božom Petrovom stigao je i Tihomir Orešković kojeg će, kako su najavili, predložiti za mandatara buduće vlade.

Budući da su svi bili prilično raspoloženi, jasno je da su stigli s dovoljnim brojem potpisa na temelju kojih bi predsjednica Republike uskoro trebala Oreškoviću dati mandat za sastavljanje vlade.

Izvjestitelji iz Ureda predsjednice javljaju kako se neslužbeno govori da će u novoj vladi Tomislav Karamarko biti prvi potpredsjednik, dok bi akademik Željko Reiner iz HDZ-a trebao biti predjsednik Hrvatskog sabora.

Pusić: Trebali bi ići na nove izbore

17.20 “Do sada nitko nije pokazao 78 potpisa, zna se samo da su Petrov i Karamarko došli u Ured predsjednice i pokazali svako svoje potpise. Petrov je imao 15 potpisa za sebe, Tomislav Karamarko je imao 63 potpisa za sebe, prema tome do sada nitko nije pokazao 76 potpisa. Ustav je jasan, ako se pojavi netko sa 76 potpisa za jednu osobu za mandatara onda joj predsjednica treba dati mandat. Ali, to trebaju biti potpisi za osobu koja je predložena za mandatara.Svatko se mora pri punoj svijesti potpisati za predloženog mandatara”, kazala je Pusić po izlasku iz Ureda predsjednice.

Ona je, skupa s predsjendikom Hrvatske stranke umirovljenika Silvanom Hreljom, došla na konzultacije u ime koalicije Hrvatska raste.

“Naš je stav, a i moj osobni, da bi nakon ove, po mnogočemu nedopustive situacije, Hrvatska trebala ići na nove izbore jer tko god sastavio vladu na ovakav način imat će vrlo velikih poteškoća s legitimitetom”, kazala je Pusić.

16:55 Predsjednik SDP-a Zoran Milanović ipak nije došao na konzultacije, iako je ranije danas najavio da će doći. Umjesto njega, a u ime koalicije Hrvatska raste, stigli su Vesna Pusić i Silvano Hrelja.

16.35 Na konzultacijama su bile i dvije zastupnice stranke HRID Drage Prgometa. Irena Petrijevčanin Vuksanović kazala je kako će HRID biti u oporbi, a Gordana Rusak da ih nitko nije kontaktirao i da ne mogu dati bjanko-potpise.

Bandić: Krenimo konačno raditi da ljudima bude bolje

16.15. Na konzultacijama kod predsjednice Republike bio je Milan Bandić, čija će stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti imati dva zastupnika u novom sazivu Sabora.

Po izlasku iz njezinog ureda novinari su ga upitali o Tihomiru Oreškoviću, čije su ime u međuvremenu čelnici Mosta i Domoljubne koalicije potvrdili kao svoj prijedlog za mandatara nove vlade. .

“Dao sam potporu novom mandataru, mislim da se zove Tihomir Orešković”, rekao je najprije u šali Bandić, a potom dodao: ”Mislim da će napraviti nešto za ovu zemlju sa svojim timom ljudi. Vrijeme je da konačno krenemo raditi zajedno za ovu zemlju, da ljudi bolje žive”, kazao je Bandić.

Neodređeno je odgovorio na pitanje je li dao bjanko-potpis parlamentarnoj većini koju okupljaju Most i Domoljubna koalicija.

“Kaj ja vama izgledam tako?”, odgovorio je protupitanjem.

Novinari su Bandića upitali misli li, kao i Radimir Čačić, da je Oreškoviću ‘minus’ što nema političkog iskustva.

“Nemojte sve smatrati ozbiljnim što gospodin Čačić govori”, opet je u šali dometnuo Bandić.

Čačić: Mudrinić bi bio bolji izbor

15:15 – “Mi smo otvoreni za razgovor i suradnju u svakoj mogućoj formi”, rekao je Čačić nakon razgovora s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

“Ako budemo u oporbi bit ćemo konstruktivna oporba, ako budemo u vladi bit ćemo u vladi. Naše pozicije su jasne”, kazao je Čačić.

Upitan o Tihomiru Oreškoviću, direktoru Plive, koji će biti mandatar buduće vlade, Čačić je ustvrdio kako bi s obzirom na svoje prisustvo u politici i gospodarstvu bilo nemoguće da ga ne pozna. Oreškovića je opisao kao “izuzetno sposobnog i u naponu snage”, ali bez iskustva u politici i političkog legitimiteta.

“Premijer je puno širi od onoga o čemu ja uvijek govorim, a to je gospodarstvo. Ono je bitna stvar, ali nije jedina i zato je tim koji će okupiti oko sebe zahtjevan projekt i taj tim mora mu dati političku snagu i neko razumijevanje. Puno toga premijer u ime RH mora odraditi”, kazao je Čačić.

Dodao je kako bi, da se njega pita, predložio Ivicu Mudrinića za premijera jer je, kaže, upoznat sa stanjem u Hrvatskoj.

15:00 – “Mi nismo tražili nikakvo dodatno vrijeme. Došli smo da bismo pokazali usuglašene stavove. Želimo vidjeti kako će ovaj dan danas završiti. Ukoliko ove dvije grupacije dođu s usuglašenim prijedlogom vidjet ćemo kakve su pretpostavke pa da u interesu političke stabilnosti otvorimo razgovore”, rekao je Milorad Pupovac.

“Usuglašenog mandatara navodno ima”, rekao je Furio Radin i dodao da oni prvi puta “čuju za to ime”.

Razgovarat ćemo još, možda se nešto promijeni”, rekao je Radin i dodao da je njemu stalo do ustrojstva hrvatske.

“Želimo upoznati mandatara, s njim razgovarati pa donijeti odluku”, zaključio je Radin i dodao kako su izbori jedno od rješenja.

Ili mandatar ili izbori

Svoj nedolazak na konzultacije ispričali su bivši SDSS-ovac Mirko Rašković, nezavisni Stipe Petrina, Ivan Vilibor Sinčić iz Živog Zida te HDSSB-ovci Dragan Vulin i Josip Salapić.

Telefonski će Grabar-Kitarović razgovarati sa zastupnicom albanske nacionalne manjine Erminom Lekaj Prljaskaj te IDS-ovim Borisom Miletićem.

Na konzultacije zbog bolesti neće doći ni čelnik Hridi Drago Prgomet, no doći će izabrane zastupnice te stranke Gordana Rusak i Irena Petrijevčanin Vuksanović.

Grabar-Kitarović je u utorak navečer, nakon četvrtog kruga konzultacija, poručila da je peti krug i posljednji te da se nakon njega mora znati ime mandatara Vlade, u protivnom će imenovati privremenu nestranačku Vladu i donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora.

Da imaju potporu saborske većine hrvatskoj predsjednici su prethodno dokazali prvi čovjek Domoljubne koalicije Tomislav Karamarko te čelnik Mosta Božo Petrov. Most je prije toga odustao od pregovora s koalicijom Hrvatska raste zbog, kako su izvijestili, vrbovanja koji su iz te koalicije vršeni na pojedine zastupnike Mosta u trenucima kada su te dvije strane već pregovarale o sastavljanju saborske većine i Vlade.

