PETEKU ‘IZBILI’ 150 MILIJUNA KUNA: Velikogorička Vodoopskrba odlučila poništiti sumnjivi natječaj; Ipak, ostaje mu jedna šansa

Tvrtka VG Vodoopskrba poništila je natječaj za rekonstrukciju pročistača voda koji se našao u istrazi u aferi Janaf zbog pogodovanja poduzetniku Kreši Peteku, no njegova tvrtka se smije žaliti i ponovno prijavljivati na natječaje sve dok on ne bude pravomoćno osuđen

Poduzetnik Krešo Petek, jedan od osumnjičenika u aferi Janaf, čovjek koji je bivšem direktoru te tvrtke Draganu Kovačeviću u vrećicama donio 1,96 milijuna kuna mita, ostao je bez projekta vrijednog gotovo 150 milijuna kuna. Naime, velikogorička komunalna tvrtka VG Vodoopskrba, na čijem je čelu bio također uhićeni i osumnjičeni direktor Tomislav Jelisavac, u četvrtak je objavila da se poništava natječaj za rekonstrukciju pročistača voda, koji je trebala obaviti tvrtka Elektrocentar Petek, doznaje Jutarnji.

Tražio više od procijenjene vrijednosti

Tvrtka obrazlaže kako je najpovoljnija ponuda za taj posao veća od procijenjene vrijednosti projekta, što sugerira da su se “izvukli” na zakonsku mogućnost poništenja natječaja zbog preskupih ponuda. No, izgledniji razlog je namještanje tog posla Peteku. Sumnja se da su direktor Jelisavac i velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić koruptivnim radnjama htjeli taj posao dodijeliti Peteku.

No, poništenjem natječaja iz džepa mu je izbijena četvrtina godišnjih prihoda njegove tvrtke. VG Vodoopskrba je taj projekt procijenila na 100 milijuna kuna bez PDV-a. Na natječaj su se javili Strabag, koji je radove procijenio na 175 milijuna kuna s PDV-om, te Petek koji je isti posao namjeravao napraviti za 148 milijuna kuna s PDV-om. Do dobivanja posla Peteka je dijelio samo potpis direktora Jelisavca, no on je priveden.

Mogu se ponovno prijaviti na natječaj

Njega je na čelu VG Vodoopskrbe zamijenio Krunoslav Višić koji je odmah poništio natječaj, ali tek nakon isteka 10-dnevnog roka za žalbu. Petekova tvrtka se, prema tumačenju Ministarstva gospodarstva, i dalje može prijavljivati na natječaje javne nabave, sve dok vlasnik nije “pravomoćnom presudom osuđen za kazneno djelo”.

