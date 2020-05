PETEK: ‘U Saboru se dogodio prevrat. Sada je potpuno jasno da su građani Zagreba prepušteni sami sebi’

Nezavisni zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek ocijenio je da se u Saboru dogodio prevrat jer zakon o obnovi Zagreba nakon potresa, unatoč najavama, nije upućen u javnu raspravu, a sama obnova metropole bi mogla postati tema predizborne kampanje

Predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek ocijenio je da se u četvrtak dogodio prevrat jer zakon o obnovi Zagreba nakon potresa nije upućen u najavljenu javnu raspravu, a očigledno je i da će obnova Zagreba postati tema predizborne kampanje.

“Danas se dogodio prevrat. Nakon što je prije dva dana gradonačelnik Milan Bandić rekao da bez zakona neće biti njegovih ruku za raspuštanje Sabora, jučer je nakon razgovora u Vladi reterirao i rekao kako je važno da zakon barem danas uđe u javnu raspravu. No, iako je to bilo predviđeno danas smo u javnom istupu državnog tajnika saznali da se ni to nije dogodilo jer se prvo u taj zakon trebaju unijeti ozbiljni prijedlozi i primjedbe koje su došle od Grada Zagreba”, rekao je Petek novinarima u Gradskoj skupštini.

Petek je također rekao da se premijer Andrej Plenković, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i ministar graditeljstva Predrag Štromar “prepucavaju oko izrade samoga zakona, oko toga tko će kontrolirati sredstva za obnovu grada Zagreba jer će kroz zakon biti regulirano na koji način će se to raditi, tko će imati prava na odštetu i slično”.

Ni 50 dana nakon potresa nema zakona

Sada je potpuno jasno da su na žalost građani grada Zagreba ostali prepušteni sami sebi, smatra Petek. Rekao je da zakon kojeg smo trebali imati vrlo brzo poslije potresa, 50 dana od potresa nemamo i očito ga nećemo imati još mjesecima jer će se donijeti tek kada se ustroji nova Vlada, kad dođe neki novi ministar i kada opet pokrene cijelu priču. Tek onda ćemo zapravo imati zakon koji će ići prema nekom novom sazivu Sabora, rekao je Petek.

“Posljedice potresa su svojevrsna valuta za potkusurivanje svih onih koji se očito žele osigurati sa poslovima u obnovi Zagreba. Stoga je koalicija Bandića i Plenkovića, koja ne djeluje, najveća nepogoda koja je pogodila Zagrepčane jer će mjesecima i mjesecima poslije potresa još uvijek ostati bez potrebnih informacija koliko će im se pomoći i na koji način oni sami uopće smiju obnavljati svoje objekte, svoje dimnjake”, rekao je Petek.

Drago mu je da je Vlada donijela određene mjere koje su slične onima koje su oni u skupštinskoj oporbi predlagali da se donesu na razini grada, da se zbrinu ljudi koji su ostali bez svojih domova i sada žive u studentskom domu, tako da im se osiguraju gradski i državni stanovi, te da se stradalima u potresu podijele kontejneri i subvencija za najam stanova.

Zasebni računi za donacije

Petek je rekao i kako mu je drago da je ministar Štromar prepisao dio njihovog prijedloga koji je sada i odluka Vlade. Istaknuo je da ostaje nerazjašnjeno to što Vlada i Grad imaju zasebne račune gdje prikupljaju donacije za obnovu Zagreba. Na žalost mi nemamo pregled nad ni jednim računom”, rekao je Petek.

“Očigledno je da će obnova Zagreba postati tema predizborne kampanje za parlamentarne izbore. Vlada će pokušati prikazati nešto što oni pomažu građanima, a s druge strane Bandić će prikazivati sa svoje strane. A jedni i drugi su zapravo odgovorni što im se nije pomoglo kako treba i uvjeren sam da će im građani to znati naplatiti na skorašnjim izborima”, tvrdi Petek.

