PETEK SE NA FACEBOOKU JAVIO ISPRED ZGRADE SUDA: ‘Krenula je sudska bitka protiv Bandićevih prijatelja, ta ekipa me neće ušutkati!’

‘Krenula je jedna od pet tužbi gradonačelnikovih prijatelja’

Nezavisni zagrebački gradski zastupnik Renato Petek koji se planira kandidirati za gradonačelnika metropole, na Facebooku se javio ispred zgrade Općinskog kaznenog suda.

Petek je napisao da je krenula sudska bitka protiv “ljudi” gradonačelnika Milana Bandića i da ga nitko neće ušutkati usprkos svemu. Napisao je da je krenula jedna od pet tužbi Bandićevih prijatelja te da uskoro slijede i ročišta.

“Krenula i sudska bitka protiv Bandićevih! Unatoč i usprkos svemu, ekipa me neće ušutkati, na krivog su se namjerili. Danas tek 1/5, prva od pet tužbi gradonačelnikovih prijatelja: Bedeković na Kaznenom sudu, a uskoro slijede ročišta zbog tužbi Pripuza i gđe prokuristice Eko-Flora Tajane rođ. Beroš. Svima povrijeđena prava i interesi, narušen ugled i šteta dostojanstva, časti i ugleda. Još je u najavi nekoliko tužbi: Milan Bandić (stanovi), Mirka Jozić (Bilić Erić), pa i Ranko Predovića (žičara).

Govorim istinu, iznosim činjenice o poslovanju Grada s tim ljudima i njihovim OPG-ovima i firmama, a uz to i dajem političku ocjenu navedenog. To je Ustavom zajamčeno pravo, a razotkrivanje gradskih malverzacija moja je dužnost i obaveza. Biti će svjedočenje i Bandića i njegovih pročelnika te ostalih iz mjeseca u mjesec, od postupka do postupka. Neću samo ja gubiti vrijeme po sudovima, iako mi je i to draže od vožnji u autima s velikim gepekom. Izbori se bliže, nervoza je sve veća, a za razliku od leoparda, ja protivnika gledam u oči”, napisao je Renato Petek na Facebooku.