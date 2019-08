PETEK POZVAO BANDIĆA DA SREDI KANALIZACIJU U BOTINCU: ‘Pozivam ga da opet sjedne u bager i dođe popraviti učinjenu štetu’

Nakon što je u zagrebačkom naselju Botincu završena obnova kanalizacije u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna, iz slivnika na cesti širi se smrad koji ulazi u domove, a najviše se osjeća poslijepodne i noću

Zagrebački gradski zastupnik Renato Petek u subotu je sa stanarima naselja Botinec upozorio na širenje smrada iz nove kanalizacije, vrijedne 1,2 milijuna, te pozvao zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da ispravi štetu koja je učinjena, kako smatra, pogrešnim postavljanjem kanalizacije.

“Pozivam gradonačelnika da ponovne sjedne u bager, da dođe ovdje u Botinec i popravi štetu koja je učinjena, očito pogrešnim postavljanjem ove kanalizacije”, izjavio Je Petek (Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez) na konferenciji za medije u Botincu.

Službe reagiraju tek kad im se spomenu mediji

Problemi za stanare ulica Zlatarova Zlata i Filipa Latinovicza počeli su u svibnju kada je krenula instalacija nove kanalizacije u Ulici Zl. Zlata, jer su, kažu, mjesec dana čekali na asfaltiranje ulice. Zadnja dva mjeseca, kada je završena obnova kanalizacije u dužini od 290 metara u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna, iz slivnika na cesti širi se smrad koji ulazi u domove, a najviše se osjeća poslijepodne i noću. Smrad je počeo izbijati i na drugim slivnicima i šahtovima u kvartu. Stanari su primijetili su da u nekim šahtovima nakupina fekalija stoji osušena, a u nekima je kaljuža visoka i stoji na mjestu. Na spoju Filipa Latinovicza sa Zl. Zlata, gdje je izlaz kanalizacije iz naselja, tok vrlo sporo teče u pravom smjeru, a trećinu vremena ili stoji ili krene u krivom smjeru.

Petek je rekao kako se s kolegama zastupnicima odazvao na poziv stanovnika ovih ulica u naselju Botinec koji problem sami nisu uspijevali riješiti.

Nisu uspjeli direktno komunicirati sa službama grada koje bi trebale biti na usluzi građana, biti ljubazne i efikasne, istaknuo je Petek. Dodao je da od gradskih službi očekuju da se jave na dopise svih građana te da efikasno rješavaju probleme. Ustvrdio je da su način rješavanja problema – mediji. Tvrdi da su gradske službe reagirale tek kada su prije dva dana isplanirali konferenciju za medije i tu informaciju objavili na Facebook stranici mjesnog odbora. Tako zadnjih par dana cisterne ispiru kanalizacijsku mrežu u spornoj ulici i trenutno se smrad manje osjeća, rekao je.

‘Ne postoji samokritičnost u ovome gradu’

Smatra kako je “očito došlo do određenog propusta”, no da ‘ne postoji samokritičnost u ovome gradu’ i da oni koji su zaduženi, kažu – pogriješili smo, ispravit ćemo propust i utvrditi tko je za to odgovoran.

Stanovnici su također bili pozvani na sastanak s direktorom zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje (VIO), ali ih direktor nije mogao primiti, a na sastanku nisu bili prisutni niti djelatnici tvrtke koja je izvodila radove. Obećano im je da će u idućih 10-ak dana ispirati kanalizaciju te da će VIO u ponedjeljak ili utorak doći vidjeti situaciju.

“Zvali smo ih bezbroj puta. Prvi put su došli prošli petak i ustanovljeno je da je kanalizacija zaštopana. Očito je neki veliki problem jer su se ljudi iz VIO-a počeli nalaziti praktički svaki dan i to navečer od 21 do 23 sata, kada ih se ne vidi”, rekao je pokretač akcije i inženjer elektrotehnike Tibor Marušić.

Kaže da na tih 200 metara ulice postoji 10 odušnika (od kojih ih je čak šest na samom uglu ulice), šahtova i slivnika u kojima nema sifona koji bi spriječili izlaz smrada fekalija 6000 ljudi koji žive u Botincu. Također tvrdi da nitko od stanara okolnih kuća i zgrada nije vidio nadzornog inženjera koji bi nadzirao radnike koji su postavljali cijevi.

