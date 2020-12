PETEK KOMENTIRAO ZAGREBAČKI GRADSKI PRORAČUN ZA 2021.: ‘Proračun je teatralan i definitivno predizborni’ 

Proračun Grada Zagreba za 2021. godinu nije izazvao oduševljenje zastupnika Kluba nezavisnih zastupnika; Petek ustvrdio da se ‘prodaje sve što se prodati može’

Zastupnici Kluba nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ocijenili su da je gradski proračun za 2021. neprovediv, a Renato Petek je ustvrdio da je i teatralan te definitivno predizborni.

“Ovaj proračun kako je planiran je neprovediv, on je teatralan i definitivno predizborni. Prodaje se sve što se prodati može, ono što se skupljalo 20 godina kao srebrnina i zlatnina grada, gradonačelnik je naumio prodati u zadnjih šest mjeseci svojeg mandata i na taj način podmiriti sve ono loše što je radio”, rekao je Petek u Gradskoj skupštini. Dodaje kako je proračun nepopravljiv, ali da su predložili jedan prijedlog i dva amandmana jer žele ukazati na tri ključne stvari. “Jedan se odnosi na Zeleni telefon, radi se o projektu koji je funkcionirao 30 godina, u 30 godina 30.000 poziva građana bilo je upućeno prema tom telefonu. Javljaju se građani s raznim upitima vezano za ekologiju i zaštitu okoliša. Taj je projekt podupirao gradonačelnik Bandić sve do desetak godina unazad kada im je počeo padati prihod iz proračuna. Ove godine su dobili nula kuna za taj projekt”, upozorio je Petek.

Predlažu da se za potrebe ovog projekta osigura 330.000 kuna preraspodjelom troškova unutar gradskog Ureda za zaštitu okoliša. “Treći amandman se odnosi na gradnju Centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu. Prije 11 godina gradonačelnik je prvi puta dao obećanje zajednici i udrugama da će se izgraditi specijalizirana ustanova, osnovna škola i vrtić za njihove potrebe. Postoji mogućnost da se u sljedećoj godini krene s gradnjom, ali za to nema sredstava. Stoga ovaj amandman osigurava pet milijuna kuna, koji će se preraspodjeliti s neraspodjeljenih sredstava, direktno, ciljano, kako bi se počeo graditi centar”, objasnio je Petek. Nezavisna zastupnica Marijana Sumpor izjavila je kako je gradonačelnikov prijedlog proračuna neizvediv jer je plan proračuna temeljen na makroekonomskim projekcijama koje je objavio ministar financija u rujnu prema kojima se očekivao pad BDP-a od osam posto, ali da se najavljuje kako će do kraja godine zasigurno pasti i za 10 posto te ta činjenica treba biti uvažena u projekcijama.

Manjak u proračunu planira se podmiriti prodajom vrijedne gradske imovine

Naglasila je da i ako u sljedećoj godini dođe do najavljenog oporavka, kada je predviđen rast od pet posto, prijedlog proračuna ne bi smio biti viši od 11,5 milijardi kuna. Kazala je i da se značajnim povećanjem rashodovne strane u proračunu stvara manjak koji se namjerava namiriti prodajom vrijedne gradske imovine. “Potpuno je nerealno očekivati da će prihodi od prodaje Gredelja, Paromlina i Zagrepčanke biti realizirani u 2021. godini”, naglasila je Sumpor. Kao treći razlog ističe i dolazak na naplatu starih dugova od 1,2 milijarde kuna. Nezavisni zastupnik Tihomir Milovac složio se kako je proračun nerealan te se osvrnuo na stavku predviđenu za aktivnosti u kulturi u kojoj traže povećanje sredstava za otkup muzejske građe, sa 310.000 na 600.000 kuna. “Smatram da su zagrebački muzeji već godinama stavljeni na stranu upravo u segmentu otkupa muzejske građe, što podrazumijeva obogaćivanje zbirki i stavljanje muzeja u konkurentnu poziciju sa sličnim europskim muzejima”, najavio je Milovac. Renato Petek također je poručio kako su ga zagrebački plivači amateri zamolili da urgira kod gradskih vlasti da otvore bazene. “Odlukom stožera zaustavljen je rad određenih ustanova. No, bilo je nerazumijevanja da bazeni ne mogu raditi. To je naknadno, dodatnim pojašnjenjem nacionalnog stožera pojašnjeno i bazeni mogu raditi s obzirom da ne postoji velika opasnost od širenja virusa na tom području”, zaključio je Petek.