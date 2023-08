Bez obzira na visoke cijene i to da trgovine već pet tjedana ne rade nedjeljom, trošimo jednako kao prije, pokazuju podaci Porezne uprave.

Fiskaliziranih računa u srpnju je gotovo isto kao lani, a iznos je daleko veći jer je skuplje. Međutim, crne prognoze o ogromnom padu prometa i propasti trgovina nisu se ostvarile.

'Nek nađu što ih veseli'

Trpati kolica u velikim trgovačkim lancima u ponedjeljak umjesto u nedjelju, većini očito nije problem.

Neki se teže nose sa situacijom, što pokazuje fotografija snimljena jednu nedjelju u trgovačkom lancu koji je odlučio raditi u cijeloj Hrvatskoj baš svaku nedjelju u srpnju i kolovozu.

Stariji su već sve vidjeli pa im sasvim normalno da nema kupovine nedjeljom, čak ni u malim kvartovskim dućanima. A za one mlađe, kojima je zatvorena trgovina problem, prodavačica Suzana Ruk ima poruku.

"Nek' nađu nešto što ih veseli. Kaj ih zanima. I nek provedu taj jedan da sa svojim najmilijima", govori za RTL Direkt.

Njezin osmijeh zbog neradne nedjelje većinu godine ne može nadomjestiti niti 50 posto veća dnevnica za taj dan.

"Nitko vam ne more to platiti. Slobodno vrijeme s obitelji. Taj jedan dan u tjednu. Da ja mogu ići s obitelji na izlet, mogu si organizirati ručak, mogu ići bilo kamo. Samo da znam da mi je to slobodna nedjelja", tvrdi.

Opet na Ustavnom sudu

Glas poduzetnika podnio je ustavnu tužbu, a Udruga trgovine i logistike poziva Vladu da revidira svoju odluku.

"Puno ugostiteljskih i uslužnih aktivnosti, pa i državne i javne službe, one su u neravnopravnom položaju u odnosu na trgovce koji rade nedjeljom", navodi Stjepan Roglić iz Udruge trgovine i logistike.

Sve ovo možda je samo priča za jedno ljeto - jer zakon će pasti na Ustavnom sudu jer ne štiti radnike, kaže profesor radnog prava.

"On naprosto ograničava rad trgovine nedjeljom, a ne uvodi bilo kakve mjere koje bi radnike zaštitile. Pretpostavljam i da ako nije dobar rad za radnike u trgovini, tada bi se to trebalo odnositi i na neke druge sektore i djelatnosti", kaže Viktor Gotovac, profesor radnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Rušio Ustavni sud zakon po treći put ili ne - brojke su jasne. Broj fiskaliziranih računa isti je kao u prošlogodišnjem srpnju, što znači da se potrošnja prelila na ostale dane. A zarada je veća, za 18 posto, zahvaljujući inflaciji. Trgovci očito neće propasti, samo stanje novčanika građana koji sada kupuju subotom, ponedjeljkom i tako dalje.