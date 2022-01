Predstojnik Plenkovićevog ureda Zvonimir Frka Petešić svakim se danom nalazi u sve većim problemima. Iz dana u dan curi sve više kompromitirajućih detalja o njegovom povlaštenom stanu koji je dobio od države. Jasno je da stan takve veličine nije smio dobiti jer mu je supruga s dvije kćeri prijavljena na drugoj adresi, a na temelju obitelji ostvaruju se dodatni kvadrati.

Prvo od otkrića portala Net.hr bilo je ono da Frka-Petešić nije smio dobiti stan od 96 kvadrata, pošto su njegova supruga i kćeri bile prijavljene u Zagrebu, dok je on fiktivno prijavio u Sali kako bi mogao doći do prava na državnu nekretninu.

Danima se pričalo o "prijatelju" kod kojeg su supruga i kćeri bile prijavljene, a novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir u petak je otkrila da se radi o Iliji Želaliću, izvanrednom i opunomoćenom veleposlaniku RH u Alžiru, čija je karijera naglo „skočila“ 2018. godine, nakon što je Frka Petešić stupio na dužnost šefa premijerova ureda. Iz ministarstva su u petak kazali da karijerni uspjesi Ilije Želalića nemaju veze sa Zvonimirom Frkom Petešićem, odnosno činjenicom da su članice njegove obitelji bile prijavljene kod njega.

Bez obzira na sve, pa i činjenicu da ga premijer Andrej Plenković zdušno već danima brani, Zvonimir Frka Petešić morat će odgovoriti na neka pitanja oko stana, a koja još uvijek "vise" u zraku.

1. Zašto se prijavio u Salima?

Jedna od prvih stvari koje će Frka Petešić morati objasniti je zašto se uopće prijavio u Salima na Dugom otoku. Odgovor bi mogao biti u tome što, da je ostao prijavljen u Dubravi gdje su bile prijavljene žena i kćeri, a gdje je i on sam ranije bio prijavljen, predstojnik Plenkovićevog ureda ne bi imao pravo na državni stan. "Prebivalište sam, prije odlaska na četverogodišnji veleposlanički mandat u Maroku i kratko vrijeme nakon povratka s mandata, imao u Zagrebu, na adresi stana prijatelja koji sam koristio. Po povratku s veleposlaničkog mandata u Maroku, 31. 8. 2017. prebivalište sam prijavio u Općini Sali 27. 9. 2017. na obiteljsku kuću svog oca“, kazao je i sam Frka Petešić novinarima kada je otkrivena ova afera.

Premda u Ministarstvu graditeljstva tvrde da prebivalište nema veze s pravom na stan, brojni pravnici poput Anta Nobila tvrde drugačije i upozoravaju da je smisao Uredbe da omogući stambeni prostor onim dužnosnicima koji nisu iz Zagreba. U suprotnom, svaki bi dužnosnik, ako i jest iz Zagreba, mogao odjaviti eventualni najam i prodati ili na drugog prepisati sve nekretnine u Zagrebu i tako dobiti državni stan.

2. Zašto mu je obitelj prijavljena u Dubravi?

Odgovor na ovo pitanje dala je Vlada Republike Hrvatske, koja je potvrdila da su njegove kćeri i supruga prijavljene na drugoj adresi u Zagrebu. Međutim, ustvrdili su da je to “omaška” i da obitelj Frke Petešića zapravo ne živi u Dubravi, već žive u stanu kojeg je Frka-Petešić dobio na korištenje. Poznati zagrebački odvjetnik Branko Šerić u razgovoru za Net.hr rekao je kako mu je teško vjerovati u omašku. ''Pogotovo da ta omaška malo duže traje. Ako se iz toga izvlači neka imovinska korist, pa čak i neimovinska, moglo bi se reći da je ovo u kriminogenoj zoni“, kazao je Šerić za Net.hr. U ovom su slučaju, dakle, najmanje dvije fiktivne prijave - Frke Petešića u Salima i njegove obitelji u Dubravi.

3. Zašto je uzeo stan veći nego što mu pripada?

Čak i na temelju fiktivne prijave u Salima, a na temelju koje je dobio pravo na stan, Frka-Petešić je dužnosnik druge kategorije i nema pravo na stan ovakve veličine. Ministar Darko Horvat, u petak je s druge strane odgovarajući na pitanja novinara, krivo konstatirao da je Frka Petešić dužnosnik prve kategorije te da ima pravo na stan od neograničenog broja kvadraa. No, tome nije tako, jasno je iz Uredba koja je bila na snazi kada je Frka Petešić dobio stan. On je imao pravo na 60 kvadrata, a dodatne kvadrate za obitelj (po 10 kvadrata po svakom članu) nije mogao dobiti jer obitelj tamo nije prijavljena.

4. Jesu li prijatelju u Dubravi plaćali najam?

Ako jesu, tada je kristalno jasno – Frka Petešić nikako nije imao pravo na stan. U trenutku kada je on dobio stan, na snazi je još bila uredba o dodjeli povlaštenih stanova, a koja je ukinuta 2018. godine Propisano je u toj uredbi bilo da dužnosnici nemaju pravo na ovakvo uvećanje, odnosno nemaju uopće pravo na stan, ako bračni drug ima u vlasništvu ili u najmu drugi stan ili kuću u mjestu obnašanja dužnosti, odnosno udaljenom 50 kilometara od mjesta obnašanja dužnosti.

Ako nisu, veleposlanik Želalić mogao bi biti u velikim problemima. Prvo, ako je omogućio obitelji Frke Petešića da se fiktivno prijavi kod njega, to bi moglo biti kažnjivo, kako je za Net.hr pojasnio odvjetnik Branko Šerić. ''Treba vidjeti okolnosti i što se krije iza toga. Ako se na taj način nekome da, da tako kažem, alibi da bi ostvarivao neku korist koja mu ne pripada pa ga pustiš da se prijavi na tvojoj adresi, to je jedna stvar. Ali ako dozvoliš prijatelju ili rođaku da bude prijavljen mjesec, dva na tvojoj adresi, ne da bi ostvarivao od toga neke povlastice, nego iz usluge, onda je u pitanju sasvim druga namjera. Uvijek govorimo o namjeri. Ako je prijava fiktivna, onda to treba utvrđivati od slučaja do slučaja da se vidi što se iza toga krije'', objašnjava odvjetnik Šerić.

Drugo, ako je Frka Petešić dobio uslugu besplatnog korištenja stana, je li u sukobu interesa s obzirom da je dio Vlade za vrijeme koje je Želalić napredovao na veleposlaničku poziciju.

5. Je li pomogao prijatelju?

Ako se pita ministarstvo – odgovor je ne, a svi navodi su netočni. Naime, nakon što je Net.hr doznao tko je tajanstveni prijatelj kod kojeg je obitelj Frke Petešića bila prijavljena, iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova stiglo je priopćenje u kojem negiraju da je karijerni uzlet Želalića, kao i njegovo imenovanje veleposlanikom, imao veze s Frkom Petešićem. "Veleposlanik Želalić karijerni je diplomat u Službi vanjskih poslova, a od strane MVEP-a za veleposlanika u Alžiru predložen je 2018. godine u redovnom postupku, u kojem ni na koji način nije sudjelovao g. Frka-Petešić", stoji između ostalog u priopćenju resornog ministarstva.

Želalić je dugogodišnji djelatnik Ministarstva vanjskih poslova, još od 1993. godine, no prije 2018. godine kada odlazi u hrvatsku rezidenciju u Alžiru. Prije toga je radio kao savjetnik u veleposlanstvu u Rimu, a ranije, dok je veleposlanica bila Kolinda Grabar Kitarović, bio je i konzul u SAD-u. No, taj se rang ne može usporediti s pozicijom veleposlanika, a koju je poziciju dosegao u vrijeme kada je u Uredu premijera kao predstojnik ureda radio Frka Petešić. Ovdje je bitno znati i kako je čitava karijera Frke Petešića usmjerena na vanjsku politiku i kako je sigurno da premijer i s njime razgovara o hrvatskim vanjskim poslovima. Primjerice, izboru veleposlanika.