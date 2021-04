PET KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA IZBLIZA: Tko obožava Stockholm, kome je uzor Isus, a tko sluša Bebeka?  

Međusobno su vrlo različiti, ali svima im je zajedničko jedno – žele doći na čelo glavnog grada Hrvatske

Jedan je profesor organizacije i menadžmenta na Ekonomskom Fakultetu. Drugi je ekonomist i građevinski inženjer koji usput piše i pjeva dirljive pjesme o ljepotama i teškoćama Slavonije. Treći je pravnik koji se razumije u međunarodne odnose. Četvrti je politolog i magistar s Cambridega koji stvarno zna nešto o okolišu. A peta je profesorica književnosti i hrvatskog, koja je punih 20 godina radila s Milanom Bandićem. Svima im je zajedničko što žele postati novi Bandić, odnosno zasjesti na čelo Zagreba.

Da bi ih bolje upoznali, u RTL Direktu su im postavili malo drukčija pitanja.

Koje vam je najdraže mjesto u gradu?

“Dubravkin pu., Tuškanac mi je omiljeno mjesto zato što je to šuma malne na glavnom trgu. Nema baš puno gradova u svijetu koji imaju zelenu oazu i šumu tako blizu središtu grada”, smatra kandidat platforme Možemo! za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević.

“Ovdje (na Strossmayerovom šetalištu) sam išla u srednju školu i, kao što možete vidjeti, ovdje se vidi Zagreb kao na dlanu, možete prošetati, družiti se, danas kada ovdje prođem vidim puno mladih”, rekla je kandidatkinja stranke BM 365 za gradonačelnicu Jelena Pavičić Vukičević.

“Volio bih da većina našeg grada bude tako dobro urbanistički osmišljena, a ne da ga obilježava jedna divlja urbanizacija. Tu sam radio i često izlazio na Zrinjevac kako bi sabrao svoje misli u šetnji ovim prelijepim parkom”, kazao je gradonačelnički kandidat SDP-a Joško Klisović.

“Prvi put sam u Zagreb došao ’98. godine na predkadetsko košarkaško prvenstvo koje se održavalo u dvorani Ekonomskog fakulteta, spavali smo tu u učeničkom domu, to prvenstvo smo osvojili, na Ekonomskom fakultetu sam upoznao i svoju suprugu”, izjavio je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Davor Filipović.

“Zbog toga što je blizu mojoj kući i zbog toga što je ova staza svojevremeno značila da mogu za 56 minuta na Sljeme, a sad znači da održavam zdravlje i da polako za sat i pol stignem gore”, kaže kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Što biste prvo promijenili u Zagrebu?

“Pročelnike, direktore gradskih poduzeća, da vidim koje je stanje financija kroz neku neovisnu reviziju”, ističe Tomašević.

“U gradu bih svakako ubrzala obnovu”, kratko je rekla Pavičić Vukičević.

“Gradsku vlast, a nakon toga bih uklonio sa zagrebačkih ulica i trgova kante za smeće, jer uništavaju vizuru grada i grad zbog njih smrdi”, kaže Klisović.

“Iz prazne puške se ne puca, kaže stara narodna, pa tako bih prvo stabilizirao financije jer bez novaca nema ni obnove ni razvoja našeg grada”, ističe Filipović.

“Model upravljanja, riješio bih se klijentelizma i korupcije, išao bih normalno dalje gospodarit sa našim novcima”, kazao je Škoro.

Koja vam je najdraža europska metropola?

“Berlin, po mnogim stvarima, najopušteniji je, najdinamičniji, a ima i super participativno upravljanje, gdje građani suupravljaju s gradskim vlastima raznim javnim prostorima. To mi se čini kao super model koji bi bilo dobro primijeniti u Zagrebu”, kaže Tomašević

“To je svakako Stockholm. Puno sam puta bila u tom gradu u posjetu suprugu i sestrinoj obitelji. To je mjesto ugodno za život, a posebno me oduševljavaju ljudi koji su smireni, optimistični, radosni, voljela bih to vidjeti u Zagrebu”, kazala je Pavičić Vukičević.

“Svaka ima svoju dušu i na svoj način je atraktivna, ali u Zagreb bi donio onu organiziranost Beča, one visoke ekološke standarde koji postoje u gradu Beču i to ću sigurno dovesti u Zagreb”, mišljenja je Klisović.

“Prag mi je jako lijep grad, a iz njega bih preuzeo antikorupcijski standard ISO 37001. Oni su to uveli 2019., a mislim da je neophodan i našem gradu”, rekao je Filipović.

“München mi je definitivno omiljen. Način života s jedne strane, a s druge taj centripetalni sustav življenja i promet, posebno gradski”, kazao je Škoro.

Najbolji i najgori potez bivšeg gradonačelnika?

“Najbolji potez neka socijalna politika, od projekata eventualno Bundek. A najgori, stvarno ne mogu izdvojit, ima ih jako puno koje sam kritizirao sve ove godine”, kaže Tomašević.

“Najbolji potez je svakako to što je od našeg grada napravio mjesto u kojem je svakome ugodno živjeti. Ono što mu zamjeram je to što je prerano otišao”, izjavila je Pavičić Vukičević.

“Najbolji mu je bio besplatni udžbenici za školsku djecu. Najgori mu je bio što je pristao na političku ucjenu Zlatka Hasanbegovića“, smatra Klisović.

“Jedna poslovica kaže kako je vrijeme najpametnije i sve pokaže. Pa pustimo vremenu da pokaže što je bilo dobro, a što loše”, kazao je Filipović.

“Ne volim komentirati ljude koji su umrli, ja mislim da mi možemo bolje nego što je to bilo do sada”, kazao je Škoro.

Tko vam je životni uzor?

“Ajmo reći politički uzor mi je gradonačelnica Barcelone Ada Colau. Ona je isto kao aktivistica krenula i sada već drugi mandat vodi Barcelonu”, kazao je Tomašević.

“Na živote svakog od nas najviše utječu naši roditelji. Tu stječemo vrijednosti koje nas kasnije formiraju u profesiji i životu, tu doista osjećam veliku zahvalnost”, odgovorila je Pavičić Vukičević.

“U politici mi je sigurno na domaćem planu Ivica Račan koji je uveo višestranačje u Hrvatsku, a na međunarodnom Willy Brandt“, rekao je Klisović.

“Moji roditelji su moj životni uzor, a što se tiče politike još pamtim rukovanje s predsjednikom Tuđmanom 90-ih godina na skupu HDZ-a u Podgori, a mislim da danas svi političari mogu učiti od premijera Plenkovića”, smatra Filipović.

“Ja sam odgojen tako da je meni uvijek Isus Krist nešto u što ja gledam”, rekao je Škoro.

Najdraži film?

Tomašević: “Ajmo reći Sedam godina u Tibetu. Kako to? Volim planinariti, bio sam na Himalajama sa suprugom, to je bilo naše medeno putovanje oko Annapurne, i ta priča, nekako mi je to najdraži film.”

Pavičić Vukičević: “Kubrick, Odiseja u svemiru. Kako to? Ja sam završila komparativnu književnost, filmologija je jako bitan segment školovanja, i jednostavno naučiš gledati film iz neke druge perspektive.”

Klisović: “Tko pjeva zlo ne misli, i nastavno Dnevnik velikog Perice. Zato što dočarava taj duh Zagreba kojeg sam dio i s kojim sam rastao cijeli svoj život.”

Filipović: “Gladijator. Sjetit ćete se one legendarne scene gdje Russell Crowe skida masku u areni, pa evo radi toga.”

Škoro: “Oprosti za kung fu i jedan koji se zove Bolje ne može ili As far as it gets.”

Na kojem ste koncertu zadnjem bili?

Tomašević: “Mile Kekin. Bio je kod MSU-a, bio je ograničen broj ljudi, zapravo se sjedilo, ali smo uspjeli malo se iživjeti i plesati.”

Pavičić Vukičević: “To je bilo na Zrinjevcu, Zagrebački solisti na prvi dan proljeća. Nadam se da ćemo u ovim epidemiološkim uvjetima imati još puno koncerata na otvorenom.”

Klisović: “U Kranjčevićevoj ulici, Prljavo kazalište. Bilo je odlično, volim Prljavce, baš su mi dio Zagreba.”

Filipović: “U Lisinskom je bio Željko Bebek. Kako je bilo? Vrhunski.”

Škoro: “Mislim da je bio Tedi Spalato, ali zadnji koncert na kojem sam bio je bio moj. Jel bilo dobro? Ja sam se dobro zabavio.”

Milanović ili Plenković?

Tomašević: Milanović. Ako biram, Milanović.”

Pavičić Vukičević: “Sretan rođendan!“

Klisović: “Borac za Ustav, Milanović.”

Filipović: “Zna se, premijer Plenković, to ne treba uopće objašnjavati.”

Škoro: “Ni jedan ni drugi mi nisu simpatični, mislim da su jako loši za Hrvatsku, možemo mi to puno bolje.”