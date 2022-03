Direktor Fortenove Fabris Peruško gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao nove okolnosti nakon ruske agresije na Ukrajinu.

Peruško kaže kako se u Europi "ruski kapital ne osjeća ugodno i gleda da izađe" zbog uvedenih sankcija. Što se tiče Fortenove, ruski kapital je planirao otići 2024., ali proces je sada ubrzan.

"Vjerujem da ćemo u skorom vremenu imati rješenje za to, vjerojatno se radi o tjednima. Sberbank ima oko 40 posto udjela, a kad budu imali informacije kako će izgledati izlazak iz vlasništva, onda će to komentirati", rekao je Peruško.

Ograničenja u kupovini

Komentirao je i stanje na tržištu hrane i potencijalnu nestašicu pšenice i ulja. "EU uvozi 80-ak posto iz Ukrajine i Rusije", rekao je.

Peruško kaže kako je tvrtka prije dvije godine bila u sličnoj situaciji te dio robe drže u Srbiji, ali tamošnja politika i vlasti uvijek nađu rješenje jer imaju dobru suradnju. Dotaknuo se i mogućih poskupljenja.

"Mi kao Fortenova imamo dovoljno osiguranih rezervi za normalnu potrošnju. Vidimo emocionalno preveliko kupovanje ulja, ta psihologija se prenosi s nekih drugih tržišta. Imamo dovoljno rezervi za normalnu kupovinu. Vjerojatno ćemo ograničiti jednokratnu kupovinu. Moramo osigurati da nam kupci iz drugih zemalja ne dođu i potroše zalihe", rekao je i dodao kako bi se takvim restrikcijama sprječavao taj emocionalni efekt.

Dodao je kako je tvrtka do sad pratila vladine mjere cijenama hrane, no "ako dođe do daljnjeg povećanja cijena morat ćemo pratiti".