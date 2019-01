PERNAROV POTEZ ZGROZIO JE ČAK I ČLANOVE ŽIVOG ZIDA: Zbog sramotnog statusa u cijeli se slučaj uplela i policija

Otvoreno kriminalističko istraživanje nakon što je Ivan Pernar usporedio većinu novinara s Hitlerom

Nakon što je saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar usporedio na Facebooku većinu novinara s Adolfom Hitlerom, potvrđeno je da je policija započela kriminalističko istraživanje vezano za taj slučaj.

“99 posto novinara koji nas blate su učili od njega, laž se ponavlja u nedogled, koliko god je potrebno da bi ljudi u nju povjerovali”, napisao je Pernar na svom Facebook profilu uz fotografiju Adolfa Hitlera i njegov citat.

‘Malo je pretjerao’

Dominik Vuletić, iz Odbora za pravosuđe Živog zida, rekao je za RTL da je Pernar status na Facebooku objavio na svoju ruku, bez da se savjetovao s vodstvom stranke.

”Zastupnik Pernar je to učinio ne savjetujući se s rukovodstvom stranke i mislimo da je malo pretjerano. Ja to na osobnom mjestu svakako ne bih učinio. Međutim, Živi zid je suočen s jednim specijalnim medijskim ratom koji se vodi protiv njega”, rekao je Vuletić.

Egzibicionizam i zlorabljenje javnog prostora

Profesorica novinarske etike na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Gordana Vilović, rekla je kako ne zna bi li Pernara trebalo poslati na razgovor s psihologom ili psihijatrom.

”Za svaku pristojnu osobu je nemoguće to komentirati jer je to ispod svih mogućih razina do kud može ići ta glupost, egzibicionizam , pretjerivanje, zlorabljenje javnog prostora. Prema tome, ne znam bi li ga trebalo preporučiti da ide na nekakav razgovor s psihologom ili psihijatrom tim više što je on i saborski zastupnik”, rekla je profesorica.

Započelo kriminalističko istraživanje

Voditeljica Službe za odnose s javnošću policije, Marina Mandić, rekla je da je policija započela kriminalističko istraživanje “koje se tiče možebitnog počinjenja prekršaja iz domene o prekršajima protiv javnog reda i mira”.

U tim je slučajevima moguće izreći novčanu, ali i zatvorsku kaznu u trajanju od 30 dana, a navodno je riječ i o kaznenom dijelu klevete, uvrede i teškog sramoćenja, pa bi Pernara mogao tužiti gotovo svaki novinar i novinarka, piše RTL.