Nakon obilaska kružnih tokova, odgovarat će na aktualna pitanja iz metropole od košnje, komaraca, smeća pa do drugih aktualnosti koje muče metropolu, a koje možete pratiti uživo u nastavku. Na konferenciju je upao i Ivan Pernar.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su obnovljene prometnice i kružni tok nakon izvođenja radova asfaltiranja kolnika i nogostupa koje je Grad Zagreb završio u sklopu rekonstrukcije raskrižja Nova cesta / Kranjčevićeva / Božidara Adžije.

Na konferenciji se pojavio i Ivan Pernar koji je namjeravao postaviti pitanja oko starosti tramvaja, javlja Danas.hr.

'Zašto ste lagali?'

Prije nego je Tomašević počeo konferenciju pojavio se Pernar.

"Zašto me gurate, što to radite? Čovjek me poziva da se maknem i napadaju me ovi vaši ljudi", rekao je Pernar te nastavio:

"Zašto ste lagali da su tramvaju stari između 10 i 15, godina a stari su 27? Recite to Zagrepčanima. Zašto govorite da je kriza stambenog prostora, a dijelite stanove migrantima i azilantima a naši ljudi ne mogu pod normalnim cijenama naći stan za mjesečni najam?", vikao je Pernar.

Tomašević mu je odgovorio: "Gospodine Pernaru, ovo je konferencija za medije i odgovaram na pitanje medija, a ne nekim kvazi bivšim političarima i bivšim saborskim zastupnicima."