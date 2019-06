PERNAR TEŠKO OPTUŽIO SINČIĆA I PALFI I NE ODUSTAJE: ‘Moja odluka je konačna. Ne gubim nadu, ali je imam sve manje…’

Ivan Pernar je sinoć napisao poruku u kojoj tvrdi da je laž kako je postojao predizborni dogovor kojeg se Bunjac nije pridržavao

Nakon što je jučer došlo do kaosa u Živom zidu, kada je šef stranke Ivan Vilibor Sinčić rekao da je suspendirao Branimira Bunjca jer se nije pridržavao navodnih predizbornih dogovora oko toga tko će ići u Europski parlament ako osvoje mandat, zastupnik Ivan Pernar izjavio je prvo kako će izaći iz stranke ako Sinčićeva supruga Palfi dođe u Sabor umjesto Bunjca, a potom je tijekom prošle noći napisao dodatnu poruku u kojoj kaže da je laž kako je postojao predizborni dogovor.

Naime, Pernar je u Facebook grupi ZZ Vijećnici 2017., objavio duži komentar u kojemu je rekao što misli o situaciji u Živom zidu. Netko je uspio zabilježiti komentar prije nego što je obrisan, piše Jutarnji list.

‘Nije bilo dogovora da Bunjac prepusti mandat. To je laž. Bilo je onako kako kaže Sinčić/Palfi’

Evo što je, navodno, objavio Pernar:

“Uvažene kolege, Bunjac sutra ima presicu na Markovom trgu, na želim na nju otići jer smatram da HDZ-ovci trljaju ruke zbog ove današnje na Zrinjevcu. Tko god je to osmislio napravio je štetu stranci, teze o tome da je postojao odgovor da Bunjac prepusti mandat su laž jer svi znate da je bilo onako kako kaže Sinčić/Palfi, maknut sam s liste odlukom Sinčića, ne dogovorom, to je i sam priznao u nedjelju, Bunjac je ucijenjen na to da predaje mandat ili neće biti na listi.

Priče o dogovoru vezanim uz listu su laž, ‘dogovor’ je posljedica ucjene, a ne Bunjčeve slobodne volje. Ja neću biti sutra na presici s Bunjcem ne zato jer se ne slažem s njim nego jer imam političke mudrosti da ovakve stvari ne pričam pred kamerama medija koji rade protiv nas. Moja je želja da umjesto jedni protiv drugih radimo zajedno protiv sustava, ali pitanje je imaju li svi takve želje, sve je sad u rukama Vladimire, to sam i ranije rekao.”

‘Likvidacija u stilu KGB-a’

“Moj cilj je nastavak borbe protiv sustava, a rješavanje unutrašnjih sukoba riješiti među nama, a ne putem medija! Da stvar bude gora pristao sam političku likvidaciju Bunjca jer sam gledao svoj interes, međutim, kad sam shvatio da ga ne žele uništiti samo politički nego i ljudski objavom kompromitirajuće snimke u KGB stilu, nešto se u meni prelomilo.

Između pristajanja na političku i ljudsku likvidaciju kolege za kojeg znam da nije kriv i njegove zaštite, ustao sam u njegovu obranu, to je bio ljudski čin motiviran time da ne mogu gledati kako netko sustavno i svjesno razara stranku pod alibijem da ju štiti. Oprostite mi jer će ovo možda biti zadnja moja zadnja poruka u grupi, tim više što se sada i sam nalazim na listi za odstrel stranke koju sam osnovao”, napisao je Pernar.

Je li ovo početak kraja Živog zida? ‘Ne ovisi to o meni’

Pernar je u srijedu za N1 komentirao stanje u Živom zidu. “Moja odluka je konačna”, rekao je uz napomenu da je izjavu dao već jučer kad je rekao da ako se ne odustane od suspenzije Bunjca, i on napušta stranku.

“Takav način rješavanja stvari je kontraproduktivan za stranku, osuđujem to… Dogovor je moguć, ali za dogovor je potrebno više strana. Volio bih da mogu nazvat Sinčića i reći mu ajmo sjest za stol…”, rekao je.

Upitan je zašto ga ne nazove.

“Teško mi je o tome govoriti”.

Je li ovo početak kraja Živog zida?

“Ne ovisi to o meni, jedna osoba odlučuje. Pitanje hoće li ta osoba staviti ispred interes stranke ili osobni”, rekao je Pernar.

‘Znam da mediji ne podnose Vladimiru Palfi’

“Još uvijek ima nade, nadu ne gubim, ali kako vrijeme prolazi nade imam sve manje”, kazao je.

Ponovio je da je spreman sjesti za stol, da je i Bunjac spreman, ali da s druge strane stola nema nikoga.

“Znam da mediji ne podnose Vladimiru Palfi, ne želim govoriti protiv bivših kolega niti protiv stranke…”

