Pernar je ugostio studenta u saborskoj menzi kako bi iz prve ruke vidio koliko je tamo hrana bolja i jeftinija, a pritom je otkrio i kako mu je najdraži zastupnik kontroverzni zastupnik dijaspore Željko Glasnović.

Prije nego što je uopće sjeo u saborske klupe, Ivan Pernar je na Facebooku pokazao da je ručak u saborskom restoranu jeftiniji od onoga u studentskoj menzi, a sada je sa studentom poslovne komunikacije Antom Lovrinovićem za portal MojFaks istražio gdje se bolje jede: u saborskoj ili studentskoj kantini.

Pernar je studenta počastio ručkom i omogućio mu da iz prve ruke procijeni koliko je hrana bolja.

Budući da su ručali u petak, na meniju su uglavnom bila riblja jela. Anto se odlučio na juhu i riblji meni (pečenu ribu i prokulice) što je koštalo 19 kuna. Da je student uzeo meni bez juhe, tada bi cijena bila 16 kuna.

Pernar je tom prilikom naglasio koliko je to sve apsurdno jer u studentskoj menzi vrijeme drugačija pravila, a klijenti su daleko siromašniji.

"Jeftinije je jesti u saborskoj menzi jer kada u SC-u ne želite jesti nešto što je na meniju i želite ručak bez tog određenog jela, ipak plaćate cijeli meni. Ovdje nije tako, ono što ne uzmeš s menija nećeš ni platiti", pojasnio je Pernar.

"Stanje u obrazovanju je kao i u ostatku države. Što se tiče studentske prehrane, tu je više problema, a glavni je taj da se cijena brze prehrane poduplala. Tako pizza više nije 3 kn, nego 6, odnosno 12 bez subvencije, a s druge strane studenti iz Zagreba imaju premalo novca na iksici i zato moraju posuđivati i snalaziti se", prokomentirao je Pernar stanje u visokom obrazovanju i o prehrani studenata.

'Borilište, a ne tovilište'

Također, u saborskoj salati, zastupnik Živog zida nikada nije našao "proteine" dok studenti često nisu te sreće jer se ondje nađe sve – od buba pa do kamenčića i stakla. Ipak, kaže da se nije udebljao. "To je vjerojatno zato što Sabor doživljavam kao mjesto za borbu protiv ljudi koji štite postojeći sustav, a ne tovilište" kaže Pernar.

Otkrio je zašto mu je Željko Glasnović najdraži zastupnik izvan Živog zida. "On živi u nekom prošlom vremenu. Postoje ljudi koji to rade kako bi skrenuli s teme, ali on iskreno vjeruje u stvari koje priča.

Kada su ga pitali kako onda komentira prostačke ispade Glasnovića protiv studenata Filozofskoj, Pernar se nasmijao "Smijem se jer znam zapravo u kojoj je mjeri Glasnović van doticaja sa stvarnošću kad on to govori. Međutim, ponavljam, dobro je za politički diskurs da se čuj urazličita mišljenja makar ona bila apsurdna. Da on nije okrivio studente Filozofskog mi ne bi razgovarali o toj temi toliko koliko jesmo. Što osoba daje kontroverznije izjave, to se ta tema više gura u fokus" ističe Pernar.