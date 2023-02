Za dva dana će osmero Hrvata uhićenih u Zambiji ponovno na sud pred novu sutkinju, javlja RTL Danas.

Novi postupak otvoren je navodno zbog prijave iz Hrvatske, a dok čekaju novo ročiste zambijskoj policiji stižu nove poruke koje šalje bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, a koje bi mogle dodatno otežati cijeli slučaj.

"Ja i dalje smatram da se naša diplomacija trebala daleko više angažirati u ovom slučaju i da je naš ministar vanjskih poslova trebao odavno biti u Zambiji i to riješiti“, rekla je stručnjakinja za problematiku trgovanja ljudima i djecom Lovorka Marinović.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar ne krije da se javio zambijskoj policiji. "Jedan od njih tvrdi da je usvojio dijete u DR Kongo, iako je transrodan. Koliko ja razumijem, DR Kongo ne dopušta transrodnim osobama posvajanje djece. Budući da je ta osoba transrodna kako je mogla legalno usvojiti dijete u DR Kongu?", pisao je ovo Ivan Pernar zambijskoj policiji.

Na Facebook mu se javljaju građani koji šalju istu poruku, ali i oni koji ga mole da prestane.

"Šalje to s jednom jedinom namjerom, a to je da naše sugrađane, koji su u najgorem slučaju žrtve prijevare, a možda i ništa, da ostavi da trule u zambijskom zatvoru do kraja života. Zato se ja pitam: Kakvi su to ljudi?", smatra saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić.

Opasna situacija

Pernar je najavio da će sutra protiv saborske zastupnice podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela sprečavanja dokazivanja.

Zbog svega je reagirala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je rekla da dodatnu težinu daje što se policiji obraća bivši saborski zastupnik.

"Takav čin ima elemente prekršajnog djela uznemiravanja i prema Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ako se dokaže i motiv mržnja prema transrodnim osobama, odnosno elementi kaznenog djela zločina iz mržnje članak 325. Kaznenog zakona... Mi se ikad nismo libili pokretanja prekršajnih ni kaznenih prijava", rekla je pravobraniteljica.

"S obzirom na ono što znamo iz Zakonodavstva i Zambije i Konga, ta situacija može biti izuzetno i jako opasna jer je to zabranjeno u njihovom zakonodavstvu i tu se kreću presude i to smrtne kazne", rekla nam je Lovorka Marinović.

Pritvoreni Hrvati dva dana ponovno izlaze na sud u Zambiji pred novu sutkinju.