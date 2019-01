PERNAR ODRŽAO PRESICU ISPRED DORH-a: ‘Onima koji imaju prehladu, bilo bi bolje da slušaju mene nego farmaceute’

‘Ja mislim da je veća šansa da će se netko izliječiti uljem konoplje nego kempterapijom, ali to je samo moje mišljenje. Jedna je stvar ako ja to kažem, a savim druga kada bih išao nekoga liječiti uljem od konoplje, a za to nemam reference. To bi onda bilo nadrliječništvo. U mom slučaju nema nadrliječništva’, kazao je u četvrtak Pernar dodajući kako se o odgovornosti zbog utjacaja mišljenja na građane može raspravljati

Nakon što je dio medicinske struke pa i sam ministar zdravstva Milan Kujundžić reagirao na izjave saborskog zastupnika Živog zida ivana Pernara, koji je javno ustvrdio kako se gripa može liječiti Vitaminom C, Pernar je danas održao i konferenciju za medije na istu temu.

Prije same pressice Pernar je građanima podijelio vitamin C, a potom još jednom ustvrdio kako on liječi. Također je kazao da je to napisao da bi dobio još obožavatelja, a psihijatre je nazvao šarlatanima, osvrćući se tako ujedno na reakcije doktora Hermana Vukušića.

STRANKA PAMETNO KAZNENO PRIJAVILA PERNARA ZBOG NADRILIJEČNIŠTVA: ‘On širi ideje opasne za život ljudi!’

‘Cijela zemlja zna da ja nisam doktor’

Na pressici je pokušao pojasniti kako on nije liječnik i da nikoga ne liječi već iznosi svoje mišljenje. “Ako ja kažem da će vas ulje od konoplje izliječiti od raka, a da vas kemoterapija neće izliječiti… Ja mislim da je veća šansa da će se netko izliječiti uljem konoplje nego kemoterapijom, ali to je samo moje mišljenje. Jedna je stvar ako ja to kažem, a savim druga kada bih išao nekoga liječiti uljem od konoplje, a za to nemam reference. To bi onda bilo nadrliječništvo. U mom slučaju nema nadrliječništva”, kazao je Pernar odmah odgovarajući na pitanje zašto sebe naziva doktorom: ” Ja to sebe posprdno nazivam, kao što to i mediji čine, doktorom. Zna cijela javnost da nisam doktor, često kažem da sam medicinska sestra”.

Pernar je kazao da se može raspravljati o njegovoj odgovornosti kad je riječ o utjecaju mišljenja građane, ali da to nema nikakve veze s nadrliječništvom za koje je prijavljen.

Odazvat će se na davanje iskaza

Svoje poticanje korištenja na vitamina C pojasnio je iskustvom koje je uz taj vitamin pomogao oboljelima od različitih prehlada te medicinskim člancima, a pritom se pozvao i na sve one koji i na društvenim mrežama takvu pomoć također ističu.

Kad je riječ o odgovornosti, Pernar je kazao kako bi onima koji imaju prehladu bilo bolje da vjeruju njemu nego farmaceutima. “Ima znanstvenih dokaza koji kažu azitromicin da je jednako učinkovit kao vitamin C. Vi sad možete smatrati da to nije istina i da to što radim je neodgovorno, ali ako kažem da liječi ovo-ono, to nije nadriliječništvo. Sustavno me se kroz medije demonizira”, kazao je Pernar.

Također je istaknuo kako će se odazvati na davanje iskaza u DORH-u zbog prijave koja je protiv njega podnesena te da mu je po tom pitanju savjest čista.