PERNAR NEĆE PODRŽATI NI MILANOVIĆA NI KOLINDU: To su globalisti koji će nastaviti maltretirati roditelje s cijepljenjem djece

Ni jedan od vodećih kandidata ne zastupa ideje koje on zastupa, kao što su protivljenje ideji novca kao duga, povlačenje vojnika iz Afganistana ili pak legalizaciju marihuane

Predsjednički kandidat Ivan Pernar poručio je nedjelju kako u drugom krugu neće podržati niti jednog od dva ‘mainstream’ kandidata jer su, tvrdi, globalisti koji će nastaviti maltretirati roditelje s cijepljenjem djece dok će dug države i građana i dalje rasti.

Pernar, koji je po još nepotpunim rezultatima predsjedničkih izbora osvojio 2,43 posto glasova, ustvrdio je da će u drugom krugu svaki postotak biti presudan. No on, kaže, neće presuđivati jer ni jedan od vodećih kandidata ne zastupa ideje koje on zastupa, kao što su protivljenje ideji novca kao duga, povlačenje vojnika iz Afganistana ili pak legalizaciju marihuane.

Pernar koji rezultate čeka u Press clubu u društvu prijatelja i simpatizera odbio je davati izjave os izuzetkom onih koji su u formatu uživo. Ipak, nakon prvih rezultata održao je govor preko svoje internetske stranice.

Tvrdi kako se pokazalo koliko su nepošteni mediji koji nisu htjeli pozvati svih 11 kandidata na sučeljavanje.

Volio bih u Saboru vidjeti neke protukandidate

Pernar je rekao i da su mu ovo prvi samostalni izbori, a cilj mu je na parlamentarnim izborima ući u Hrvatski sabor. Volio bi da u Sabor uđu i Dalija Orešković, Dario Juričan, Dejan Kovač i Katarina Peović kako bi drugačije ideje i alternativna mišljenja “dovela do društvenih promjena”.

Za izborne rezultate rekao je da su razotkrile velike laži medija koji su gurali kao favorita Mislava Kolakušića koji je dobio oko šest posto glasova dok su mu ankete predviđale čak 14 posto.

Za Miroslava Škoru, Pernar je rekao da nije imao povjerenje u njega jer su ga gurali ‘mainstream’ mediji iako je dao veliki doprinos debati te dosta uzdrmao HDZ.