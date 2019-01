PERNAR JE PRETJERAO SA ŠIRENJEM OPASNIH NEBULOZA, REAGIRAO I PSIHIJATAR: ‘On je manipulator, treba mu ukinuti imunitet’

“Rekao sam mu da postoji jednostavnije rješenje, da jednostavno izdoji mlijeko u bočicu i na vrh čajne žličice stavi vitamina C unutra i tri puta ako tako napravi kašalj je gotov. Veli da će pokušati i javiti rezultate. Ako je itko od vas pokušao kašalj, prehladu ili gripu izliječiti s vitaminom C u megadozama, javite rezultate”, objavio je Pernar

Psihijatar Herman Vukušić jučer je gostovao u RTL Direktu gdje je ozbiljno predložio da se nešto učini po pitanju saborskog zastupnika Živog zida Ivana Pernara koji mrtav ozbiljan na društvenim mrežama objavljuje “zdravstvene preporuke”, a ne libi se niti dijeliti savjete za bolesnu djecu. O njegovu stavu o cjepivima ne treba previše podsjećati.

Na Pernarovom Facebooku često se mogu pronaći razni savjeti, a posljednji je podigao dosta prašine. Naime, saborski zastupnik pohvalio se kako je nekom čovjeku pomogao da se C vitaminom izliječi od gripe. “Čovjek je pogledao, otišao u DM, kupio vitamin C i uzeo ga u tri megadoze do sada – čak pola čajne žličice po dozi (ja preporučujem trećinu). Veli da se osjeća mnogo bolje i nema nikakvih nuspojava”, piše Pernar.

Savjetuje i roditelje bolesnih beba?!

U nastavku posta otišao je još dalje pa je savjetovao i roditelje kako da bebe riješe istih problema. “Rekao sam mu da postoji jednostavnije rješenje, da jednostavno izdoji mlijeko u bočicu i da na vrh čajne žličice stavi vitamina C unutra, i tri puta ako tako napravi kašalj je gotov. Veli da će pokušati i javiti rezultate. Ako je itko od vas pokušao kašalj, prehladu ili gripu izliječiti s vitaminom C u megadozama, javite rezultate”, objavio je Pernar.

Psihijatar: On je manipulator

Psihijatar Vukušić ne tvrdi da je namjerodavniji za Pernara, no kako je kazao, “kao psihijatar možda bolje i dublje razumije metode manipulacije kojima se Pernar služi”.

Upozorio je na opasnost ovakvih objava. “Ono što je sporno jest da Ivan Pernar, medicinski tehničar, čija je licencija, ako se ne varam, zamrznuta, propagira vitamin C kao univerzalni lijek i u njegovim objavama on tvrdi da on recimo rješava problem kašlja u nekoliko dana. Podsjetit ću javno da kašalj nije simptom samo niti gripe, niti upale pluća, nego i cijelog jednog drugog spektra ozbiljnijih bolesti, a pogotovo u djece i posebno dojenčadi, za koje Ivan Pernar ima jedan vrlo nov i specifičan recept – to je kapanje askorbinske kiseline, odnosno vitamina C, u izdojeno majčinsko mlijeko”, objasnio je te dodao kako to uopće nije bezazleno.

‘Treba mu ukinuti imunitet’

Pozvao je Ministarstvo, šefa resora, ali i ministra pravosuđa da nešto učine, a istom se nada i od Hrvatske liječničke komore. “Naravno, tu se sad postavlja pitanje Pernarova zastupničkog imuniteta, ali ja mislim da u ovakvom slučaju kada netko otvoreno može dovesti i ugroziti zdravlje jedne šire skupine građana da tu nadležni organi samoga Sabora moraju reagirati da mu se ukine imunitet”, rekao je Vukušić.

Psihijatar je i sam prijavio Pernara

“Nadam se da će ovo što sam ga ja prijavio doživjeti mnogo bolju sudbinu od te prijave koja se dvije godine kiseli u nečijim ladicama, ali – djeca su najosjetljivija i sukladno tome trebaju biti i najzaštićenija populacija. Ove njegove bajke o tome da će se kašalj izliječiti kapanjem u izdojeno mlijeko – to je s jedne strane vrijeđanje opće inteligencije naroda, a s druge strane može ugrožavati najranjiviju skupinu”, kaže Vukušić.

Slobodna Dalmacija upitala je nekoliko liječnika što misle o savjetima iz “ambulante dr. Pernara”. Oni se slažu da je C vitamin prijeko potreban organizmu i da ga je važno uzimati kroz hranu, ali da nema dokaza čudotovornosti tog vitamina o kakvoj govori Pernar u slučaju gripe ili upale grla.

“Nema znanstvenih dokaza da uzimanje velikih količina vitamina C može bilo spriječiti ili izliječiti gripu. Riječ je o vitaminu koji je neophodan za zdravlje i normalno funkcioniranje ljudskog organizma.(…) On je, također, važan antioksidans i regulator kiselosti u prehrambenoj industriji”, kaže prim. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević, epidemiologinja u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Ona napominje da vitamin C spada u vitamine topive u vodi koji se relativno brzo izlučuju kroz organizam, što znači da će osoba višak vitamina C izmokriti, dok velike doze vitamina C mogu izazvati i prolazne probavne tegobe, odnosno proljev. “Majke koje bi bebama mogle u mlijeko dodavati velike doze vitamina C samo riskiraju da im beba dobije proljev”, kazala je za Slobodnu Dalmaciju prim. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević.

‘Zlupotrebljava svoj položaj’

Psihijatar Tomislav Franić javnosti savjetuje da razmisli tko šalje kakvu poruku.

“Ono što meni pada na pamet u vezi s Pernarovim savjetima jest da je riječ o medicinskom tehničaru koji nije liječnik i on se ne razumije u lijekove i u farmakoterapiju, ali koristi svoj položaj u Saboru i nekakvu popularnost u okviru političke stranke da bi sugerirao svoje ‘recepte’ ljudima koji su neuki i sugestibilni. Tako da je to zapravo zloupotreba položaja. (…). Ako netko ima vremena snimati video o vitaminu C, a vrlo je oskudne biomedicinske naobrazbe, govori da ta osoba ima viška vremena i hrabrosti. No, unutar nekih granica svatko ima pravo pisati i govoriti što hoće. Mnogo zanimljivije od samog sadržaja je kako to da je jedan ovakav post zaokupio pozornost ogromnog broja ljudi i, što je još važnije, slušaju li ljudi takve savjete. U stvarnom životu je velika vjerojatnost da ćemo poslušati osobu za koju vjerujemo da ima stvarna znanja i autoritet iz tog područja. Virtualna realnost je drugačija. Ona je samo privid i nije odraz prave stvarnosti. U njoj se mnoge stvari mogu sakriti i izobličiti. Stoga je jako važno provjeriti tko nam poruku šalje, ali isto tako oni koji šalju poruke, osobito ako su javne ličnosti, moraju razmisliti kakve poruke šalju”, kazao je dr. sc. Tomislav Franić, psihijatar u KBC-u Split.