PERNAR JE NAPUSTIO ŽIVI ZID: ‘Sinčić je zapečatio sudbinu stranke, ali i svoju. Vladimira sustavno laže, rekao sam joj: Sad je fajrunt!’

Osnovat ću novu stranku s kolegama i nastavit ćemo svoju borbu. Svatko tko je u Živom zidu zna da dijaloga s Vladimirom Palfi nema. Pokušalo se na sve moguće načine ovo spriječiti, no Sinčić nimalo ne popušta

Ivan Pernar s današnjim danom izlazi iz Živog zida.

“Još jučer je kolegica Vladimira Palfi na TV-u govorila da želi biti samo kućanica, da je ne zanima visoka politika i da ne želi u Sabor. Znao sam da je to laž, dao sam joj priliku i ona je odgovorila na sljedeći način: nastavlja vladati Živim zidom, odnosno ne želi poslušati volju članstva i javnosti koju ne podržavaju. Samovolja i diktatura. Ona nema nikakvu podršku, to je isključivo njezina samovolja bez ikakve osnove. Pokušao sam sa Sinčićem ljudski razgovarati. Ona mu je lagala. Rekao sam mu da ona mora otići iz Glavnog odbora stranke. Njezin će muž imati veliku plaću u Bruxellesu, neka se brine za obitelj. Međutim, Sinčić je učinio ono što sam i očekivao. Sinčić je odavno rekao da ako mora birati između žene i stranke, on mora birati Vladimiru. I to je sad učinio. Zapečatio je sudbinu Živog zida, ali i svoju. Stavio je privatni interes ispred interesa stranke”, kazao je Pernar na presici u Saboru.

‘Ne mogu razumjeti Sinčićevu odluku’

“Vladimira me izbacila iz kuće i shvatio sam da bilo kakav dijalog nije moguć. Osnovat ću novu stranku s kolegama i nastavit ćemo svoju borbu. Svatko tko je u Živom zidu zna da dijaloga s Vladimirom Palfi nema. Pokušalo se na sve moguće načine ovo spriječiti, no Sinčić ne popušta niti malo. Ne mogu razumjeti tu odluku. S ljudske strane volim Vladimiru i njega, ali ovo nije pitanje emocionalnih odnosa. Ljubav je jedno, a samovolja i diktatura drugo”, kazao je Pernar.

Dodao je kako je mislio da će danas Sinčić postati šef stranke, ali, navodi Pernar, on je odlučio ostati po strani kao što je bio i do sada.

‘Vladimira sustavno laže i tome je sada došao kraj. Rekao sam joj da je sada fajrunt, gotovo’

“Vladimira ne može dobiti glasove na unutarstranačkim izborima. Koristio sam sve moguće strategije i komunikaciju s njom, no ona i dalje ne vidi političku realnost. Ona je govorila da nju ne zanima Sabor ni politika, ali vidjet ćete sve uskoro u idućim danima. Lagala je nešto što vi svi znate, a ja je ne želim sad sramotiti, ne želim ju na osobnoj razini sada prozivati. Ona sustavno laže i tome je sada došao kraj. Cijelo vrijeme sam se nadao da će doći do nekog dijaloga, ali… Kod nje to vrijedi na način ili je po njenom ili nikako. S današnjim danom izlazim iz stranke. I kolega Bunjac i ja. Krećem u osnivanje vlastite stranke. U teoriji sada možda jedino ako Sinčić da ostavku, ali ne, nema više mogućnosti. Ne, to su potezi očajnika i gubitnika. Oni više nemaju legitimitet”, kazao je Pernar.

Dotakao se i Tihomira Lukanića, koji je dao ostavku na mjesto glavnog tajnika stranke.

“On je na neki način držao stranu Vladimire Palfi cijelo vrijeme i ja nemam ništa protiv njega. Mislio sam da će se njegovim odlaskom svi problemi riješiti, međutim oni su samo eskalirali. Rekao mi je: Ja sam bio sam egzekutor. On je donosio odluke pod vodstvom Vladimire Palfi. Kad sam vidio da se sve nastavlja po starom, rekao sam: ‘Vladimira sad je fajrunt, sad je gotovo’. Ne zamjeram Lukaniću ništa, on je najmanje kriv u cijeloj priči. Sve što je radio, radio je po njezinoj direktivi. Problem nije uopće u mandatu u Europskom parlamentu. Vladimira Palfi treba prestati upravljati strankom. Ovo nema veze s tim mandatom. Bunjac je već jednom dao ostavku i ona ga je molila da se vrati. Ne znam koje će biti naknadne političke odluke Branimira Bunjca, rekao mi je da izlazi iz Žviog zida”, kaže Pernar.

Pernar će biti predsjednik Abecede demokracije?

“Bunjac nije ovdje jer gostuje na N1 u 11.30 sati, i to je isključivi razlog zašto nije sada ovdje”, kazao je Pernar. Naveo je da postoji mogućnost da će biti predsjednik stranke ‘Abeceda demokracije’, ako će ta stranka moći promijeniti svoje ime.

Članovima Živog zida Pernar poručuje da je priča o unutarstranačkim izborima laž. “Toga neće biti jer na njima Vladimira Palfi neće biti izabrana. U slučaju nekih drugih izbora na kojima bi ona bila izabrana, to bi bila farsa i lakrdija. Izbor je na njima. Sve pozicije u Živom zidu su nebitne jer je sve u rukama jedne osobe”, poručio je Pernar i dodao da je njegova politička budućnost u rukama naroda. Nije isključio i da će se kandidirati za predsjednika države.

“Mogao sam biti stranački poslušnik, ali ja sam to odbio učiniti”, kazao je Pernar.

Inače, Pernar je odlučio objaviti da izlazi iz Živog zida i prije 11 sati za kada je najavio službenu presicu s kolegom Bunjcem.

“U 11 sati na konferenciji za medije izlazim iz Živog zida, kao i kolega Bunjac. Kolega Sinčić donio je konačnu odluku koja je bila i očekivana, još jedan put stao je na stranu svoje supruge. Interes stranke, volja članstva i mišljenje javnosti nažalost mu je nebitno. Što se tiče dijaloga koji sada zagovara, i on sam zna da ga već godinama nema i to zbog osobe čija ostavka se danas traži”, objavio je Pernar na Facebooku.

‘Rekao sam joj da ima vremena do 10 sati. Izbacila me iz kuće’

Podsjetimo, Pernar je sinoć objavio kako je bio kod Vladimire Palfi te joj je rekao da ima vremena do četvrtka u 10 sati i da u 11 sati u Saboru ima presicu za novinare, te da o njezinoj odluci zavisi hoće li Bunjac i on ostati u Živom zidu.

“Vladimira mi je na to rekla da izvolim izaći iz njezine kuće, a Sinčić da su javnost i članovi uz nju”, objavio je Pernar koji je zatim u četvrtak ujutro u još dvije objave insinuirao da će se Sinčić odlučiti za raskol i raspad stranke.

PALFI IZBACILA PERNARA IZ KUĆE, ON JOJ DAO ULTIMATUM I NE STAJE S OBJAVAMA: ‘Vladimiru nitko ne podržava. Ni članstvo, ni birači’

Sinčić: Kriza u stranci se rješava dijalogom, a ne ultimatumima

Sinčić je, pak, točno u 10 sati poslao kratko priopćenje medijima u kojem navodi kako se kriza u stranci ne rješava ultimatumima.

“S obzirom na veliku količinu informacija koje se u kratkom vremenu pojavljuju u medijima i na količinu emocija, kao najodgovornija osoba u stranci imam obvezu prema biračima, javnosti i članovima postupati zrelo i trezveno, kao odgovoran čovjek i odgovoran političar. Sljedećih šest dana inzistirat ću na seriji sastanaka s kolegama na svim razinama u stranci te do završetka tih sastanaka neću donijeti niti jednu stranačku odluku. Kriza u stranci rješava se dijalogom, a ne ultimatumima”, poručio je Sinčić.