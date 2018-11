PERNAR ISPRIČAO KAKO JE DOBIO POKLON OD KATARSKOG EMIRA: ‘I ja ću njemu dati skupi poklon’

‘Mene se stavlja na sve naslovnice. Prikazuje me se kao najgoreg kriminalca, kao zadnjeg klošara. Todorić se smije iz svoje vile, na slobodi je, niti jedne kune nije dao državi. Meni se dovodi u pitanje moje poštenje i moj integritet koje nisam našao na cesti’, kazao je Pernar osvrćući se na poklon katarskog emira i ističući kako ga je dobio u znak poštovanja

Nakon što se prije nekoliko dana pohvalio satom koji mu je kao poklon dao katarski emir Tamim bin Hamad al Thani, a potom i izvijestio na svom Facebook profilu da mediji prenose da ga zbog poklona provjereva Povjerenstvo za sukob interesa, živozidaš Ivan Pernar na cijelu se situacoiju osvrnuo i na konferenciji za medije koji je ta stranka organizirala kako bi se izjasnila protiv fiskalizacije.

Kako je i zašto dobio sat?

Pernar je ondje novinaroma pojasnio kako je poklon od katarskog emira uopće dobio navodeći kako su iz katarskog veleposlanstva tražili da se sretnu s njim da bi mu savjetnik veleposlanika prvo kazao kako su čitali njegove izjave o palestini te ga pitao zašto se zalaže za Palestince.

“Ja sam rekao da nemam ništa protiv Židova, da mi je žao tih ljudi koji pate. Ja ne mogu gledati mirno da ih ondje ugnjetavaju, deložiraju sa vlastite zemlje. I on je tada rekao: ‘Gospodine Pernar katarski emir ima poklon za vas’, i stavio je taj sat na stol. To se dogodilo”, ispričao je Pernar ističući kako on inače ne nosi sat i ne gradi svoj društveni status na materijalnim stvarima, ali da je u slučaju emira poklon bio izraz poštovanja i njemu čast. Pritom je istaknuo kako u ovom slučaju ne može biti riječ o korupciji, jer oni ne mogu ništa od njega tražiti niti onn njima išta može dati.

‘Mene se prikazuje kao kriminalca, a one koji su uzeli mito…’

Na pitanje zašto je toliko emotivan oko svega, Pernar je istaknuo kako se njega proziva zbog sata, one koji su uzimali mito i optuženi su se zaboravlja.

“Mene se stavlja na sve naslovnice. Prikazuje me se kao najgoreg kriminalca, kao zadnjeg klošara. Todorić se smije iz svoje vile, na slobodi je, niti jedne kune nije dao državi. Meni se dovodi u pitanje moje poštenje i moj integritet koje nisam našao na cesti”, pojasnio je.

Potom je kazao kako je uputio upit Povjerenstvu za sukob interesa je li riječ o poklonu kojim ga emir potkupljuje, te da će u slučaju da odgovor bude pozitivan sat vratiti. No, također je pitao može li on emiru dati poklon skuplji od 500 kuna te najavio kako će to učiniti.

“Možda će moj poklon emiru bit skup za novinare koji se prodaju za kobasice, ali za emira će njegova materijalna vrijednost bit sitnica, radi se o gesti dubokog poštovanja”, napisao je na jednom od statusa na Facebooku.