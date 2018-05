BORAC PROTIV OVRHA PERNAR: ‘Zastupnik koji izda Živi zid dobit će ovrhu. Ja bih da to bude dva milijuna kuna’

“Onaj tko hoće bit na listi, morat će potpisati da mu se, u slučaju da ode iz stranke ili glasa protivno uputama stranke, “stišće” ovrha na milijun-dva kuna”, kazao je Ivan Pernar iz Živog zida

Nevjerojatnu ideju koja će se vjerojatno svidjeti onima koji smatraju da u demokraciji treba više čvrste ruke i radikalni(ji)h poteza, iznio je Ivan Pernar gostujući u emisiji ‘Točka na tjedan’ N1 televizije. U ranije snimljenom prilogu emisije koja će biti emitirana u nedjelju, Pernar je među ostalim kazao kako će Živi zid sjedati na imovinu svojih članova ako izadju program stranke.

Drugim riječima, stranka koja je stekla popularnost svojom borbom protiv ovrha i zauzimanjem za ovršene građane, namjerava model ovrha unijeti u stranku. Instrument kojim to namjeravaju provoditi su bianco zadužnice.

“Povjerenje treba pojačati zadužnicama”

“Uvijek će biti mogućnosti da postoje ljudi koji prelaze iz jednog tabora u drugi, ali planiramo taj problem riješiti zadužnicama. Onaj tko hoće bit na listi, morat će potpisati da mu se, u slučaju da ode iz stranke ili glasa protivno uputama stranke, “stišće” ovrha na milijun-dva kuna”, kazao je Pernar.

Time, kaže, žele spriječiti situaciju da netko izda stranku nakon što na njenoj listi osvoji mandat.

“Ne želimo se naći u situaciji da netko, recimo, glasa za vas jer vi imate jednu priču, a kada ste izabrani kažete da imate drugu priču. Nama se to već dogodilo. Mi smo imali tu situaciju, vjerovali smo ljudima na povjerenje. Iskustvo nas je naučilo da povjerenja u politici ima, ali ne u dovoljnoj mjeri i zato to povjerenje treba pojačati sa zadužnicama. I to se radi i u drugim strankama”, kazao je Pernar.

Na pitanje koji bi bio iznos ovrhe, odgovorio je kako bi htio da to bude dva milijuna kuna.

