PERNAR ČLAN DVIJE STRANKE, MOŽDA ĆE I U TREĆU: ‘Nisam ja kriv što Abeceda dobiva novac, zakon je napravljen ciljano’

Ako mu to bude odgovaralo, Pernar če se, tvrdi učlaniti i u treću stranku, a dotad ostaje u one dvije u kojima trenutno sjedi. Za milijunski iznos koji je na njegov račun dobila Abeceda demokracije krivi, pak, one koji su zakon izrađivali ciljano

Nisam ja kriv što je zakon takav. Poručio je to danas zastupnik Živog zida Ivan Pernar na račun kojeg je stranka Abeceda demokracije iz proračuna dobila 1,13 milijuna kuna. Naime, kako je Pernar bio na popisu članova te stranke u vrijeme konstituiranja Sabora, a na novac ima pravo ona stranka koja u to vrijeme ima zastupnika, Abeceda demokracije je profitirala.

“Po meni je najspornije to da vi kada uđete u Sabor pod imenom jedne stranke, a vama savjest ne da tamo ostanete i vi izađete, izborni zakon funkcionira na način da novac od mandata zastupnika ne ide stranci u kojoj je zastupnik trenutačno nego u stranci u kojoj je bio na početku saziva Sabora. Mediji su to nazvali rupom u zakonu i rekli da ju je Pernar iskoristio. To nije rupa u zakonu, zakon je ciljano napravljen na taj način da bi se obeshrabrilo ljude koji bi napustili velike stranke samo da njihov novac ostane stranci u kojoj su bili. To je anti-demokratski. Po meni bi i sredstva zastupnika trebala ići skupa sa zastupnikom”, prokomentirao je Pernar na pressici pred DORH-om.

Član dvije stranke

Potom je pojasnio zašto se uopće 2016. učlanio u Abecedu demokracije, a potom i u Živi zid pa je tako sjedio na dvije stolice.

“Prije nego sam postao zastupnik, 2016. ispunio sam pristupnicu za Abecedu demokracije. Član sam i Živog zida. U Saboru sam s prvo prijavio kao član Abecede demokracije, a kasnije i kao član Živog zida. Nisam gasio članstva ni u jednoj stranci. Novac koji je Abeceda dobila na konto mojeg mandata trošen je namjenski. Veći dio tog novca išao je na ljude koji su radili tada za mene. Imao sam nekoliko ljudi u stranci koji su meni pomagali, ja bih ih nazvao mojim asistentima”, kazao je Pernar, dodajući kako ga je Državna revizija pitala je li član Abecede i od njega dobila potvrdan odgovor.

‘Neću kod Bandića’

“No, u nalazu Revizija iznosi spektakularnu tezu da ja nisam član te stranke, pa im je samim time upitno jesu li ti ljudi mogili raditi za mene. Sporno im je što s novac od mog mandata trošio na pomoć meni”, dodao je Pernar koji će i dalje ostati u obje stranke.

Pritom ističe, da će se ako mu se nešto svidi učlaniti i u treću stranku, ali je pritom dodao da to neće biti Milan Bandić365 ili u HDZ, jer nema namjeru biti dio vladajuće većine.