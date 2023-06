Osmero Hrvata koji su u četvrtak oslobođeni optužbe za trgovinu ljudima mogu se s posvojenom djecom vratiti u Hrvatsku. Sud ih je danas oslobodio jer optužba nije uspjela dokazati navode iz optužnice. Uhićeni su prije sedam mjeseci u Zambiji zbog sumnje na trgovinu ljudima, odnosno zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju maloljetne djece iz DR Konga.

Na svom Facebook profilu vezano za taj slučaj oglasio se Ivan Pernar koji je otišao u Zambiju kako bi svjedočio na sudu protiv uhićenih Hrvata.

"Sad mi veli kolega, koji je pratio izricanje odluke, da su optuženici bili jako sretni zbog oslobađajuće presude, a neki su i plakali. Bilo je neizvjesno do samog kraja, moja očekivanja su bila da će ispitivati optuženike, ali nije došlo do toga. Oni su pobjednici u ovom sporu, iako i sami znaju što zakon u DR Kongu govori o mogućnosti stranaca da posvajaju djecu. Mislim da toga nisu bili svjesni kad su išli u Zambiju po djecu, a ako i jesu nisu o tome razmišljali. Djeca će im sada biti predana i želim im svu sreću u životu. Naučili su veliku životnu lekciju", napisao je Pernar te dodao:

"Pobjedniku treba čestitati na pobjedi, a ne ljutiti se. Ja im ovom prilikom čestitam na velikoj pravnoj pobjedi i mislim da bi komotno mogli film napraviti o njihovu slučaju. Što se tiče mene, ja sam dao sve od sebe da ih osude, međutim, nisam u tome uspio. Što se tiče mog mišljenja o cijelom slučaju, smatram da oni nisu mogli legalno posvojiti tu djecu upravo zbog Obiteljskog zakona u Kongu koji zabranjuje posvajanje strancima i mislim da je netko zaradio novac na njima, kao i na svim drugim Hrvatima koji su do sada posvajali djecu od tamo. Smatram da je pogrešno to što su se upustili u posvajanje djece iz Konga i da Hrvatska ne bi trebala dopuštati takva posvajanja. Međutim, to ne umanjuje njihovu pobjedu pred zambijskim sudom".

Pernar je pozivao sve da ne osjećaju nikakvu gorčinu.

"Ako optuženici neće nikome raditi pravne probleme u Hrvatskoj ni ja neću ići u daljnje kopanje po ovom slučaju. Moj cilj odlaska u Zambiju je bio ukazati na to da u Kongu nije dopušteno zakonito posvajati djecu strancima, a da hrvatska Vlada to dopušta bez da provjerava autentičnost dokumenata. Vjerujem da je to svima u Hrvatskoj danas jasno. Ja sam pokazao svoj stav, kao i da mi je stalo do istine u tom slučaju. Učinio sam sve što je ljudski bilo moguće unutar zadanih okvira koje sam imao. Mogu li to za sebe reći i ljevičari koji su me napadali ostat će na javnosti da prosudi", poručio je Pernar.