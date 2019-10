PERFORMANS PRED MINISTARSTVOM: Zelena akcija traži povlačenje izmjene Uredbe o komunalnom otpadu i smjenu Ćorića

Istaknuli su kako akcijom žele ukazati na neprihvatljivu namjeru Ministarstva zaštite okoliša da izmjenama Uredbe o komunalnom otpadu nepravedno pokuša prisiliti sve gradove i općine u Hrvatskoj da fiksni dio mjesečnih računa za otpad naplaćuju jednako svim kućanstvima, bez obzira živi li u kućanstvu jedna, dvije ili deset osoba

Aktivisti Zelene akcije u četvrtak su prosvjednim performansom ispred Ministarstva zaštite okoliša zatražili povlačenje izmjene Uredbe o komunalnom otpad te smjenu resornog ministra Tomislava Ćorića.

Izmjene Uredbe o komunalnom otpadu, ističu, predstavljaju značajan financijski udar na građane, posebice jednočlana i dvočlana kućanstava te male tvrtke.

‘Vaga laže kako Ćorić kaže’

Prosvjednici su nosili transparent s natpisom: “Vaga laže kako Ćorić kaže!”, a pored njega je stajao aktivist s maskom ministra Ćorića koji je vagao otpad. Vaga je bila u balansu iako je na jednoj strani samo jedna vreća smeća, a na drugoj puno veća hrpa. Također imali su i veliki transparent na kojem je pisalo: “Nova naplata otpada: Pljačka građana”.

Istaknuli su kako akcijom žele ukazati na neprihvatljivu namjeru Ministarstva zaštite okoliša da izmjenama Uredbe o komunalnom otpadu nepravedno pokuša prisiliti sve gradove i općine u Hrvatskoj da fiksni dio mjesečnih računa za otpad naplaćuju jednako svim kućanstvima, bez obzira živi li u kućanstvu jedna, dvije ili deset osoba. Prema najavama komunalnih poduzeća, to bi značilo višestruka povećanja računa za mala jednočlana i dvočlana kućanstva te male tvrtke.

‘Svi građani mjesečno plaćaju isti iznos za otpad’

Marko Košak iz Zelene akcije objasnio je da izmjenama Ministarstvo želi da svi građani plaćaju isti fiksni dio mjesečnih računa za otpad, a trenutno se taj dio računa po broju osoba u kućanstvu pa ako kućanstvo ima manje osoba, niži je i fiksni dio.

“Mislimo da bi se Ministarstvo trebalo više baviti time da građani mogu utjecati na iznose svojih mjesečnih računa kroz varijabilni dio. Trebali bi se pozabaviti time, a ne derogirati ovakav model naplate odvoza otpada”, rekao je Košak.

Zelena akcija pozvala je Ministarstvo da povuče izmjene Uredbe, a premijera Andreja Plenkovića da smijeni ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića.

‘Ćorićev udar na one koji proizvode najmanje smeća’

To je jedna u nizu odluka ministra Ćorića kojom on želi financijski udariti na one koji proizvode najmanje smeća što je suprotno pravilnoj politici gospodarenja otpadom, poručio je Košak.

Zelenoj akciji se na prosvjednom performansu pridružio i Siniša Radiković, direktor Pre-Kom-a iz Preloga, komunalnog poduzeća koje najviše komunalnog otpada odvaja i već ispunjava ciljeve koje Hrvatska ima za 2025.. Poručio je kako smatra da su vrhunski rezultati koje postižu u Prelogu dovoljan argument da upozore Ministarstvo kako mora ispraviti nepravdu koja je na štetu najnezaštićenijih jednočlanih i dvočlanih kućanstava i malih poduzeća.

